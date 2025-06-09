El PSOE lleva a las Cortes la promesa de la Junta sobre la mesa del Mirón

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El PSOE de Soria pretende que antes de que acabe la legislatura se den pasos ciertos en uno de los compromisos pendientes de la Junta con la provincia, el futuro del Hospital Virgen del Mirón. Hace más de un año, en una reunión entre el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde, Carlos Martínez, se acordó la creación de una mesa para abordar el futuro del centro sanitario, pero aún no se ha convocado. En el próximo Pleno de las Cortes, que arranca el martes, el PSOE preguntará por las previsiones de la Junta para activar esta herramienta.

Todo parte de un encuentro entre el alcalde, Carlos Martínez, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco a finales del mes de abril de 2024 para abordar diversas cuestiones. Del encuentro salieron varios compromisos como la incorporación de Valcorba a la Red Cylog autonómica –en proceso de cumplimiento–, o la creación de una mesa de trabajo para el futuro del Hospital El Mirón de la capital soriana.

Desde el PSOE de Soria, y en especial desde el Ayuntamiento, se ha demandado en varias ocasiones la activación de la mesa. Incluso, el Consistorio nombró representantes –Carlos Martínez y Javier Muñoz–- Desde la Junta, en varias ocasiones, se ha afirmado que la mesa por el Mirón se iba a convocar, pero, de momento, no se ha producido el encuentro. El Gobierno regional, bien a través de los consejeros o bien a través de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha asegurado que el futuro del Mirón está garantizado y que seguirá vinculado a la asistencia sanitaria formando parte del Complejo Asistencial de Soria.

Bajo este contexto el PSOE presenta una pregunta oral para su respuesta en el Pleno presentada a través de la única procuradora socialista por Soria, Judith Villar. «¿Cuándo va a convocar la Junta de Castilla y León la mesa de trabajo para abordar el futuro del edificio del Virgen del Mirón de Soria?».

El PSOE más allá de la continuidad de la actividad en el Mirón, han puesto sobre la mesa la posibilidad de alternativas para el uso del actual complejo hospitalario. Los propios socialistas explicaron que el verano pasado se mantuvieron encuentros con diversos colectivos sociales de la provincia para definir posibles «alternativas». En su momento, se explicó que el objetivo era elaborar un informe sobre alternativas que, incluirían desde crear un «centro de referencia autonómico» a dedicar el complejo a un centro sociosanitario para estancias no hospitalarias de corto y medio plazo. El PSOE también cuestionó que en el último borrador de presupuesto presentado por la Junta no había consignación presupuestaria para posibles actuaciones en el edificio.

Transportes

Además de la pregunta del PSOE, en el Pleno está previsto que haya otras preguntas sobre cuestiones que atañen a la provincia de Soria y que, en este caso, corresponden a los turnos del grupo que forman Soria-Ya y la UPL leonesa. El portavoz del partido sorianista, Ángel Ceña, preguntará al presidente Mañueco por «¿cuándo piensa su gobierno elaborar los proyectos de explotación y licitar los contratos para las concesiones de las rutas del Transporte Público de Viajeros por Carretera en Castilla y León?». La cuestión está vinculada al reciente anuncio de gratuidad en en transporte público de la Comunidad y la actualización de las rutas de transporte de titularidad autonómica.

Además, la procurara sorianista, Vanessa García, ha planteado otra cuestión acerca de los «problemas aparecidos en el firme en la recién remodelada carretera autonómica SO-630 que une las poblaciones de Castilruiz y Cerbón». La cuestión deberá ser resuelta por el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino.