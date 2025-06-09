El Ayuntamiento de Soria lanza mil plazas para facilitar la conciliación durante el verano

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Quedan únicamente dos semanas de curso y, por lo tanto, 15 días escasos para que lleguen las esperadas vacaciones escolares que comienzan, para los alumnos de Infantil y Primaria, el próximo martes 24 de junio. Dos meses y medio de vacaciones que suponen para muchos padres un complicado encaje de bolillos con el objetivo de conciliar sus trabajos con el tiempo libre de sus hijos.

Por este motivo, son muchos los que apuntan a sus hijos a las muchas ofertas (tanto públicas como privadas) que hay encima de la mesa para que los niños, dejando a un lado los libros, puedan disfrutar del verano con divertidas actividades compartiendo tiempo con gente de su edad, mientras sus padres pueden acudir a sus puestos de trabajo.

En este contexto, el Ayuntamiento de la capital lanza cerca de un millar de plazas en diferentes campamentos y actividades deportivas para que la conciliación en verano sea una realidad. Aquí hay que sumar las plazas de los diferentes turnos de La Peonza, el campamento Valonsadero Aventura así como Arqueopeques. Sin olvidar la oferta de la campaña deportiva que aglutina el campus peque-atletismo (50 plazas), el campus multiaventura (36), el campus triatlón (120), el campus bádminton (40), el campus de baloncesto (80), el de voleibol (150), el de fútbol (120), el multideportivo (90), el voley playa (60), el campus patín (90) y el de salvamento (30).

Los campamentos urbanos de La Peonza son quincenales están dirigidos a niños de 6 a 12 años y cuentan con diferentes actividades de manualidades, cocina, piscina... con un precio de 35 euros la quincena en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 40 euros de 8.00 a 15.00 horas. Los campamentos están tematizados bajo un hilo conductor que ayuda a mantener la motivación. Por esta razón, cada mañana hay, al menos, una actividad temática y otras actividades complementarias (juegos cooperativos, deportes, educación emocional y habilidades sociales, juegos musicales, salidas en el entorno, manualidades y talleres...).

Por su parte, el campamento por quincenas Arqueopeques está destinado a niños de 5 a 12 años y dirigido a descubrir la historia de Soria de forma divertida. Cuenta con excavaciones, juegos y exploración de 10.00 a 14.00 horas y un precio de 30 euros que sube a 40 euros si se necesita ampliar el horario de 7.30 a 15.30 horas.

Hay que sumar a esta oferta el campamento Valonsadero Aventura que oferta en varias fechas naturaleza, deporte y diversión para mayores de 7 años con actividades como acampadas, rutas, talleres, orientación, caballos y mucho más. El precio, 65 euros por semana con horario de 9.00 a 14.00 horas, y diez euros más si se requiere el servicio de conciliación de 7.30 a 15.30 horas.

Desde el Ayuntamiento indican que la ludoteca ambiental está en este momento en proceso de licitación y si todo sigue según lo previsto y en fecha este servicio también contará con oferta para estas fechas estivales.

A la oferta municipal en la capital hay que sumar, también, el esfuerzo que realizan muchos ayuntamientos de la provincia que ponen en marcha campamentos por semanas o quincenas en verano para facilitar la conciliación y que los niños cuenten con un espacio para jugar y disfrutar mientras los padres trabajan.

Sin olvidar, por supuesto, el programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León que en el primer periodo ha contado con 440 solicitudes. Por contra, no se celebrará en Almarza, Covaleda, Langa de Duero, Medinaceli, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta y San Pedro Manrique al no contar con solicitudes suficientes para poder llevarlo a cabo.

En la capital este año se desarrollará en el CEIP Las Pedrizas y en la provincia se llevará a cabo en el CEIP Diego Laínez de Almazán, en el Espacio Cultural de Arcos de Jalón, en el colegio Fuentelfresno de Ausejo de la Sierra, en el CRA Pinar Grande de Navaleno, en el CEIP Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz y en el CEIP María Eugenia Martínez del Campo de San Leonardo.

Todo ello sin contar la amplia oferta privada que también cuenta con un gran abanico de posibilidades para facilitar la conciliación estival.