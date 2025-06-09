La Fiesta del Cine de junio dispara sus cifras en Soria con 1.929 espectadores

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La última Fiesta del Cine, que ha tenido lugar los días 2, 3 , 4 y 5 de junio, ha arrojado cifras bastante positivas con 1.929 espectadores, un 41% más que en la Fiesta de hace un año cuando fueron 1.133 las entradas vendidas. Por ello, el balance, teniendo en cuenta la coincidencia en fechas con muchos exámenes de estudiantes, es positivo para la gerente de los Cines Lara, ubicados en el Centro Comercial Camaretas, Mercedes Silva.

Teniendo en cuenta, además, que las cifras de la Fiesta de junio postpandemia «suelen ser flojillas». Y es que, echando la vista atrás, nada tienen que ver los datos de hace diez años a los registrados en la actualidad.

En 2014 (del 31 de marzo al 2 de abril) se registraron 5.774 espectadores mientras en 2015 (del 11 al 14 de mayo) fueron 2.831. En 2016 (del 9 al 11 de mayo) se alcanzaron 3.738 espectadores frente a las 2.464 entradas vendidas de 2017 (del 8 al 10 de mayo). En 2018 (del 7 al 9 de mayo) fueron 2.669 entradas vendidas frente a los 2.433 espectadores de 2019 (del 3 al 5 de junio). En 2020 y 2021 (en mayo-junio) no se celebró esta fiesta con motivo de la pandemia del Covid 19 que volvió a recuperarse en 2022 (del 3 al 5 de mayo) con 1.053 espectadores alcanzando las 1.492 entradas vendidas en 2023 (del 15 al 18 de mayo). Por último, en 2024 (del 3 al 6 de junio) fueron 1.133 las entradas vendidas.

Hay que tener en cuenta que a lo largo del año se celebran dos Fiestas del Cine, una en torno a los meses de mayo-junio y otra en los meses de octubre y noviembre que suele contar con cifras más abultadas aunque, siguiendo la tónica anterior, las cifras postpandemia siguen siendo bastante más bajas que antes del Covid.

En lo que se refiere a las películas más vistas durante estos días con entradas a precio reducido, en el top cinco se encuentran ‘Lilo & Stitch’ con 1.057 espectadores seguida de ‘Misión Imposible. Sentencia final’ con 277 entradas vendidas, ‘Destino Final. Lazos de sangre’ con 239 espectadores; ‘La trama fenicia’ con 114 y ‘Blindado’ con 88.

Las entradas de cine cuestan durante la Fiesta del Cine 3,50 euros. En su última edición se registraron a nivel nacional 1.394.058 espectadores, el mejor dato de asistencia desde 2019, incrementando los espectadores en más de un 63% respecto a la edición de junio de 2024.