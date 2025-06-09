Caja Rural de Soria celebra en la capital su junta preparatoria previa a la asamblea general

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria ha celebrado este lunes, 9 de junio, en el Palacio de la Audiencia de la capital, la última junta preparatoria previa a la asamblea general de la entidad, que se desarrollará el próximo viernes 13 de junio en el Aula Magna Tirso de Molina.

Socios y clientes de la zona se han dado cita en este encuentro, en el que se han presentado los resultados correspondientes al ejercicio 2024, además de explicarse el orden del día de la asamblea, tras lo cual se ha generado un espacio de diálogo abierto en el que se han recogido aportaciones, dudas y propuestas de los asistentes. Asimismo, se ha procedido a la elección de los delegados que representarán a esta zona en la asamblea general.

Las juntas preparatorias son encuentros que la entidad celebra por diferentes zonas antes de su asamblea. En ellas se rinde cuentas y se informa de los temas clave a tratar, además de fomentarse la participación y elegirse a los delegados que ejercerán la representación de los socios de las diferentes zonas.

Estas reuniones refuerzan los valores fundamentales del modelo cooperativo, que la entidad resume en transparencia, proximidad y participación real. La entidad suscribe que la celebración de esta junta en la capital reafirma el compromiso de Caja Rural con la provincia de Soria