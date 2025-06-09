Tres puertos de montaña de Soria recibirán paneles digitales para informar 'en directo'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Tres puertos de montaña de Soria serán pronto más 'comunicativos' para el tráfico. Somacyl, por mandato de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha lanzado el proceso para dotar de paneles digitales en tiempo real a 13 puertos en toda Castilla y León con 26 instalaciones, una por sentido. La inversión asciende a 429.000 euros y los conductores podrán saber en todo momento cómo está el paso en casos de nieve, heladas o episodios de meteorología adversa en general antes de verse en un brete.

En el caso de Soria, se instalarán estos paneles inteligentes en el puerto de Oncala (SO-615, desde Garray hacia Tierras Altas); el puerto de La Carrasca (CL-101, por la zona de Ólvega); y el alto del Corral del Chino (zona de Noviercas).

En total, se colocarán 26 paneles en 13 carreteras de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, con una inversión de 429.000 euros, financiada con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, informa Europa Press.

Estas nuevas señales ofrecerán a los conductores información clara y actualizada 'Abierto' (en verde); 'Cerrado' (en rojo) y 'Con restricción' o 'Cadenas' (en ámbar).

Mediante la tecnología LED y el control remoto por plataforma web y app móvil, estas señales se podrán gestionar a distancia de forma rápida y segura. Además, cuentan con radar para detectar vehículos y se adaptan a las condiciones de cada momento. Todo ello con el objetivo de prevenir accidentes y evitar sorpresas en carretera.

