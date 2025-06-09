Carreteras
Tres puertos de montaña de Soria recibirán paneles digitales para informar 'en directo'
Avisarán en tiempo real sobre el estado de la vía para el tráfico en situaciones de nieve, hielo o mal tiempo
Tres puertos de montaña de Soria serán pronto más 'comunicativos' para el tráfico. Somacyl, por mandato de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, ha lanzado el proceso para dotar de paneles digitales en tiempo real a 13 puertos en toda Castilla y León con 26 instalaciones, una por sentido. La inversión asciende a 429.000 euros y los conductores podrán saber en todo momento cómo está el paso en casos de nieve, heladas o episodios de meteorología adversa en general antes de verse en un brete.
En el caso de Soria, se instalarán estos paneles inteligentes en el puerto de Oncala (SO-615, desde Garray hacia Tierras Altas); el puerto de La Carrasca (CL-101, por la zona de Ólvega); y el alto del Corral del Chino (zona de Noviercas).
En total, se colocarán 26 paneles en 13 carreteras de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, con una inversión de 429.000 euros, financiada con fondos propios y europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, informa Europa Press.
Estas nuevas señales ofrecerán a los conductores información clara y actualizada 'Abierto' (en verde); 'Cerrado' (en rojo) y 'Con restricción' o 'Cadenas' (en ámbar).
Mediante la tecnología LED y el control remoto por plataforma web y app móvil, estas señales se podrán gestionar a distancia de forma rápida y segura. Además, cuentan con radar para detectar vehículos y se adaptan a las condiciones de cada momento. Todo ello con el objetivo de prevenir accidentes y evitar sorpresas en carretera.
Los paneles se van a ubicar en El Puerto de la Hoya y Valdelavía en Ávila; Portillo de Busto y El Cabrio en Burgos; Piedrafita y Foncebadón en León; El Alto de la Varga y Puerto de las Portillas en Palencia; Peña de Francia en Salamanca; Navafría y la Quesera en Segovia; Oncala, Carrasca y Corral del Chino en Soria y Laguna de Peces en Zamora.