Heraldo-Diario de Soria

Educación

Los niños aprenden de la Policía Local, fotos de la jornada 'Transitando'

Niños de 5º de Primaria participan en una jornada de educación vial en Soria

Los más pequeños conocieron la labor de los agentes y disfrutaron del teatro

Los más pequeños conocieron la labor de los agentes y disfrutaron del teatroMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La jornada buscó concienciar a los más pequeños de aspectos relacionados con la seguridad vial, para ello conocieron los vehículos policiales por dentro y pudieron montar en ellos, explorando el aparataje que usan los agentes.

Posteriormente, los cientos de alumnos que participaban en la cita, pudieron disfrutar de una obra de teatro denominada 'Transitando' a cargo de Pie Izquierdo, los más pequeños se concienciaron de la obligatoriedad de respetar las señales y la responsabilidad que conlleva utilizar vehículos y carriles habilitados para el tráfico.

