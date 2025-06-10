Los niños aprenden de la Policía Local, fotos de la jornada 'Transitando'

Los más pequeños conocieron la labor de los agentes y disfrutaron del teatroMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La jornada buscó concienciar a los más pequeños de aspectos relacionados con la seguridad vial, para ello conocieron los vehículos policiales por dentro y pudieron montar en ellos, explorando el aparataje que usan los agentes.

Posteriormente, los cientos de alumnos que participaban en la cita, pudieron disfrutar de una obra de teatro denominada 'Transitando' a cargo de Pie Izquierdo, los más pequeños se concienciaron de la obligatoriedad de respetar las señales y la responsabilidad que conlleva utilizar vehículos y carriles habilitados para el tráfico.