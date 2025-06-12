Educación
El 96,42% de los alumnos sorianos de la PAU aprueba con una nota media de 7,48
En la convocatoria se presentaron 447 alumnos de los que han superado la prueba 431
Los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad en el distrito de la Universidad de Valladolid publicados esta misma mañana reflejan un ligero descenso de la nota media respecto al año anterior: un 7,50 frente al 7,62 del 2024. Un total de 4.219 alumnos se han presentado a la Convocatoria Ordinaria de la PAU en el distrito de la Universidad de Valladolid, que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. De ellos han aprobado 4.094, lo que representa el 97,04% de los presentados, un porcentaje ligeramente inferior al año anterior (98,93%).
Los resultados de la prueba por provincias han sido los siguientes:
- -En Palencia se presentaron un total de 610 alumnos, de los cuales han aprobado 586, el 96,07%. La nota media de la provincia es de 7,43.
- - En Segovia se presentaron 606 estudiantes y han aprobado el 97.03% (588 alumnos), con una nota media de 7,52.
- En Soria se presentaron un total de 447 alumnos, de los cuales han aprobado 431, el 96,42%. La nota media de la provincia es de 7,48.
- - En Valladolid se presentaron 2.556 estudiantes y han aprobado el 97.38% (2.489 alumnos), con una nota media de 7,51.
