El 96,42% de los alumnos sorianos de la PAU aprueba con una nota media de 7,48

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad en el distrito de la Universidad de Valladolid publicados esta misma mañana reflejan un ligero descenso de la nota media respecto al año anterior: un 7,50 frente al 7,62 del 2024. Un total de 4.219 alumnos se han presentado a la Convocatoria Ordinaria de la PAU en el distrito de la Universidad de Valladolid, que abarca las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. De ellos han aprobado 4.094, lo que representa el 97,04% de los presentados, un porcentaje ligeramente inferior al año anterior (98,93%).

Los resultados de la prueba por provincias han sido los siguientes: