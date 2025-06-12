La tienda SM Decor de Soria gana el Concurso de Escaparates Creativos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Concurso de Escaparates Creativos ya tiene ganadores. SM Decor y el equipo formado por Irati Aramburu Malón y Malena Bergua Santos se han alzado con el primer premio en la tercera edición de este certamen, organizado por FEC Soria en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD).

La coordinadora del jurado, Miriam Tello, destacó “que la decisión no fue fácil debido a la calidad general de los trabajos”.

Aramburu Malón y Bergua Santos han competido con otros dos equipos decorando una totalidad de 12 escaparates de la capital: Alama Textil, Perfumería y Estética Aquabel, Baby Shop Soria, Casa Bella, Decor Hogar Textil, Ferretería 2000, Librería Piccolo, Noebe Moda, Librería Santos Ochoa, SM Decor, Supelso y Teyma.

Cada equipo ha realizado cuatro proyectos que permanecerán en los comercios hasta el 30 de junio.

La actividad que sirve de apoyo a los contenidos de los estudios que cursa el alumnado, contribuye a divulgar los estudios de la EASD Soria y aumenta la visibilidad de los comercios y el impacto visual sobre los viandantes, además de poner en valor los productos y servicios de los comercios locales que participan en la iniciativa.

Esta iniciativa está incluida en el plan de dinamización de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria de fomento e impulso del comercio local y está apoyada por el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León.

Los proyectos se han realizado desde la asignatura de Gráfica en el Espacio y el Entorno de 3º de los Estudios de Grado en Diseño Gráfico. El condicionante técnico era el uso de rotuladores para cristal, explica Tello, profesora de la asignatura, quien indica que “este año ha habido un reto añadido para el alumnado, que ha demostrado gran capacidad organizativa, creatividad y adaptación a las necesidades de cada establecimiento.”

Para llegar a la solución final, los alumnos han realizado un trabajo de investigación previa donde han realizado pruebas para conseguir destreza técnica y han visitado cada comercio tanto para conocer cuestiones formales relativas a la arquitectura del espacio e interiorismo, como de los productos a destacar.

SM Decor y el equipo formado por Irati Aramburu Malón y Malena Bergua Santos.HDS

Los ganadores recibirán sendos vales de 150 euros a consumir en los establecimientos asociados, mientras que FEC Soria otorgará un vale de 40 euros al resto de los alumnos participantes. Por su parte, el establecimiento ganador obtendrá una placa de reconocimiento.

La entrega de premios se ha celebrado hoy jueves 12 de junio en la Escuela de Artes.