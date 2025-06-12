Un poema a los Arcos de San Juan gana el concurso Un soneto para Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Lugar místico y un punto clave en el turismo de Soria, por su belleza, por su historia, por el potente atractivo que poseen. Este lugar es los Arcos de San Juan de Duero y a ellos están dedicado el poema ganador de Un soneto para Soria en su edición de 2025.

La convocatoria que anualmente realiza el Círculo Amistad Numancia se ha fallado en la mañana de este jueves 12 de junio. El premio se lo ha llevado el Soneto a los Arcos de San Juan de Duero, escrito por una madrileña con vínculos sorianos, Silvia Asensio García.

La ganadora es uno de los 20 participantes de este año, con obras llegadas de diferentes puntos de la geografía española. Silvia Asensio recogerá su premio, una figura del Caballito de Soria, en una lectura pública del poema ganador, que tendrá lugar el 14 de agosto, según informa la organización.

El jurado en esta décimo-tercera edición del certamen estuvo compuesto por César Millán, Amaya Martínez y Susana Gómez Redondo.

El poema ganador es el siguiente:

Sus arcos duermen bajo el sol herido,

de piedra y sombra el tiempo los abraza;

la brisa entre columnas se disfraza

de antiguo canto, grave y contenido.

La voz del río entona su latido

y el alma mía, lejos, los enlaza;

mi pecho en soledad halla su hogaza

donde el silencio guarda lo perdido

¿Qué dulce fue cruzar su simetría

trazar con la mirada sus recodos,

sentir la eternidad en su armonía!

Hoy, solo el aire, fiel a nuestros modos

me lleva hasta ese umbral de poesía

donde quedan las bóvedas de todos.