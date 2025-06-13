Muñoz Remacha se hace con la liberación completa para el PP en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La liberación parcial de la exconcejala del PP María Madurga se reparte. Sus beneficiarios, los también populares Javier Muñoz Remacha y Álvaro del Río. Con la operación, Muñoz Remacha pasa a ser el único liberado de manera completa por los populares. Un 100% de jornada que supone una percepción de 53.000 euros, mientras que Del Río cobrará 13.250, correspondiente a un 25%. Madurga tenía el 50%, con lo que su liberación se reparte por igual entre ambos ediles, sin que se produzca un aumento del gasto en percepciones de concejales.

Esta resolución de Alcaldía fue uno de los pocos puntos no objetados del pleno, que se caracterizó por un gran ardor discursivo. Los concejales hasta se pusieron a discutir sobre una prórroga a un proyecto humanitario en Bolivia, subvencionado por el Ayuntamiento y que no puede ejecutarse en el plazo previsto por cuestiones de inestabilidad política y de cambio climático. Si el abastecimiento de agua en unas comunidades rurales de Bolivia suscitó controversia, cómo no iba a ser polémica la moción avalada por el PSOE sobre los bombardeos israelíes de Gaza. Lo fue a pesar de que procedía de Amnistía Internacional y del llamamiento del alcalde, Carlos Martínez, a la «empatía y humanidad».

Alto el fuego inmediato, entrada de ayuda humanitaria, liberación de rehenes, fin del «inhumano» bloqueo, implicación europea y rechazo de actos prohibidos por las convenciones contra el genocidio era lo que expresaba el documento, que PP y Vox consideraron con notas antisemitas y sobre el que se abstuvieron. En medio, una exposición política de altos vuelos manifestada por una alcalde que se siente tan a gusto en estas lides como informando (lo hizo en las preguntas de los vecinos) de que ya se redacta el proyecto técnico para dar solución a los problemas del colector de Vicente Tutor, que volvió a no dar abasto con la granizada del miércoles.

Una segunda moción, sobre respeto, igualdad y dignidad de las personas, promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias sobre el día del Orgullo LGTBI contó con el respaldo de PSOE y PP y el voto en contra de Vox.