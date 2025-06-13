El Estado cobra la herencia de la soriana Obdulia

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En febrero del año 2015 la soriana Obdulia J.D. fallece en una residencia de la capital. Ahora, 10 años después, se ha terminado de resolver un expediente relativo a su herencia por el que, al no encontrar herederos, sus bienes, algo más de 60.000 euros, irán a manos del Estado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE), en el suplemento de notificaciones, hacía pública la resolución que hace referencia la declaración de heredero abintestato y adjudicación de los bienes de la fallecida. El procedimiento arranca en marzo de 2021 cuando desde la Abogacía del Estado se presenta un escrito del administrador del patrimonio de la fallecida en el que informa de que no hay «herederos legítimos».

En el expediente se suma mucha información con documentos como el certificado de defunción, el testamento del esposo, el testamento de la fallecida y el certificado de fallecimiento de las dos hermanas de la soriana. El inventario de bienes recoge la existencia de dos cuentas con saltos de 23.625 y 24.811 euros además de una libreta de ahorro con un saldo de 16.549 euros. Además, Obdulia era propietaria de 264 acciones de una entidad bancaria y una finca rústica en Almenar con un valor catastral de 32,27 euros.

A partir de ese momento se inician una serie de actuaciones que arrancan con la iniciación de un procedimiento para declarar a la Administración General del Estado como «heredera abintestato». En los plazos establecidos no se formularon alegaciones y finalmente el 4 de octubre la Abogacía del Estado emite informe en el que «considera adecuadas y suficientes las actuaciones practicadas». "De la instrucción del expediente cabe razonablemente entender que no existen personas con derecho a suceder a la causante por título de herencia abintestato", se explica. En este contexto se hace un repaso por las fechas de los fallecimientos de los familiares de Abulia. En primer lugar, el marido y luego sus dos hermanas, que tampoco tuvieron descendencia. "De todo ello se deduce la inexistencia de hermanos y sobrinos de la causante", explican, Durante la exposición pública del expediente, tampoco compareció nadie reclamando la herencia.

La resolución final de la Dirección General de la delegación de Hacienda procede a «declarar única y universal heredera a la Administración General del Estado de Obdulia J.D.» y adjudicar los bienes del inventario en favor del Estado. Tras su publicación en el BOE la resolución también se expondrá en la web de Hacienda y en el Ayuntamiento. La resolución podría ser recurrida en el plazo de un mes.