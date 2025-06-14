El contrato de áreas de ocio de Soria asume el mantenimiento de 76 espacios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, ha visitado esta mañana una de las zonas de juegos infantiles que se están reparando y mejorando dentro de un nuevo servicio de mantenimiento que permitirá revisar las 76 áreas recreativas de juegos, parques biosaludables, areneros y áreas de calistenia. Estas actuaciones se suman a las recientemente ejecutadas en cinco parques con una inversión de 125.000 euros y otras previstas en cinco áreas por 169.000 para el cambio de suelos dañados. El contrato de mantenimiento por 180.000 euros (en cuatro años) hace que la inversión total supere los 400.000 euros. Esta apuesta se completa con nuevos equipamientos vinculados al programa Brera de renaturalizaciones y las travesías y los parques recientemente reformados como el ‘pump track’ de Santa Bárbara o los espacios de Santa Clara.

La concejala indicó en la visita a una de las actuaciones sobre las que se ha llevado a cabo un trabajo de repintado, el minigolf de Los Royales, que «esta alta inversión se ajusta a nuestro compromiso con los sellos de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef y Ciudad Amigable con las personas mayores de la OMS. Hacemos zonas además en todos los barrios y son muchas de ellas intergeneracionales».

«Es importante hacer nuevas áreas pero también este mantenimiento. Debemos reforzar la vigilancia y mejora como con este contrato que permite aliviar parte del trabajo del almacén municipal. Es una empresa especializada en este tipo de equipamiento y su trabajo va a comenzar por hacer una revisión de todas las zonas, más de 70», expresó Alegre.

La primera fase es la que incluye una mayor cuantía con 80.000 euros para esa radiografía y mejora de todos los juegos, posteriormente, el gasto es de 40.000 euros anuales. La concejala también agradeció la colaboración de la ciudadanía que «en muchas ocasiones contactan con nosotros directamente, por las redes, medios... y también de la mano de sus asociaciones de vecinos que hacen un gran trabajo. Por ejemplo, los nuevos espacios en Los Pajaritos y la Tejera han sido a petición de sus asociaciones».

Por su parte, el contrato de reparación de suelos valorado en 169.000 euros se centra en los espacios del parque de La Tejera, el parque de Los Pajaritos, la Casa del Guarda de Valonsadero, Pedrajas y las calles Cuenca y Guadalajara.