Hito histórico en el Moncayo: nace un quebrantahuesos y marca el regreso de esta emblemática ave al Sistema Ibérico

Vuelve el quebrantahuesos al Sistema Ibérico y lo hace desde Soria. La Junta de Castilla y León ha confirmado el nacimiento de un pollo de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en libertad en el Moncayo soriano, lo que significa un hecho histórico que marca el regreso de esta emblemática ave al Sistema Ibérico después de más de cien años de ausencia.

El seguimiento a la pareja reproductora ha sido fundamental para el desenlace. Agentes medioambientales del Servicio Territorial de Medio de la Junta en la provincia de Soria, en colaboración con agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) han realizado el seguimiento de la incubación de una pareja reproductora durante todo el periodo reproductivo. Según explica la Junta, esta coordinación entre entidades y administraciones ha sido clave para garantizar la tranquilidad del entorno y el éxito del proceso reproductor, y se trata de la primera reproducción natural con éxito de la especie en el Sistema Ibérico.

No es la primera vez que nace un pollo de quebrantahuesos en el Moncayo, pero hasta el momento sin buen resultado. En el año 2020 se produjo el primer intento de reproducción de una pareja reproductora en la parte zaragozana del macizo del Moncayo, sin éxito. La pareja lo volvió a intentar en 2021, esta vez en la parte soriana, y de nuevo fue infructuoso el intento.

"El nacimiento de este pollo en 2025 es un símbolo de esperanza en la recolonización de la población la especie en todo el sistema ibérico siendo muy habitual el avistamiento y permanencia de ejemplares de quebrantahuesos a lo largo de toda esta cadena montañosa, desde el propio macizo del Moncayo hasta las Sierras de Urbión y Cebollera (Soria -La Rioja)", indican los expertos.

El seguimiento del éxito reproductor de la pareja se ha realizado por agentes medioambientales desde el mes de diciembre, la cual está compuesta por un macho adulto, sin marcas, y la hembra Ezka que cuenta con diez años de edad tras haber sido marcada en 2015 siendo pollo en el Valle del Roncal (Navarra). La eclosión del huevo se produjo a mediados de febrero.

Durante el seguimiento se ha llevado a cabo, con éxito, la captura del pollo para su identificación, marcaje y la colocación de un emisor GPS. Se trata de una operación delicada realizada por los técnicos de la FCQ con la colaboración esencial del Grupo de Intervenciones en Altura de los agentes medioambientales de Soria. La operación contó en todo el momento con el seguimiento y asistencia de un veterinario, que corroboró el buen estado físico y sanitario del pollo y procedió a la obtención de medidas morfométricas y del peso corporal, así como la toma de muestras biológicas.

Este tipo de marcaje permite obtener información de altísimo valor científico, sobre movimientos dispersivos tras el abandono del nido, selección de hábitat y zonas de alimentación o interacciones con otras poblaciones y posibles riesgos de mortalidad, entre otros aspectos. Esta tecnología permitirá seguir en tiempo real la evolución del joven quebrantahuesos, lo que contribuirá a mejorar las estrategias de conservación y a anticipar posibles amenazas.

A este pollo se le ha dado el nombre de Moncayo como símbolo de un territorio compartido por Castilla y León y Aragón. En muy poco tiempo recorrerá las cumbres de esta mítica montaña que se espera que pronto sea declarada Parque Natural en su vertiente soriana, como ya lo es en Aragón.

Sobre la población ibérica del quebrantahuesos

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una especie necrófaga especializada en alimentarse a partir de los restos óseos de ungulados domésticos y salvajes. Está en la Lista Roja Europea de especies amenazadas calificada como vulnerable y catalogada En Peligro de Extinción según el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Sufrió una importante regresión en toda su área de distribución histórica que condujo a que sus poblaciones quedaran relegadas únicamente a la parte central de los Pirineos.En la época actual, la población reproductora de Pirineos es la mayor de la Unión Europea y se ha extendido a otros lugares de la Península, existiendo unidades reproductoras en Picos de Europa, en el Sistema Bético (Andalucía y Castilla-La Mancha) y en los Montes Vascos, además del sistema Ibérico (Moncayo y Urbión-Cebollera).

Este éxito reproductor afianza al Sistema Ibérico como corredor ecológico entre las distintas poblaciones, favoreciendo el intercambio genético y la expansión natural de la especie.

La Junta de Castilla y León, comprometida con la recuperación de la especie en nuestra comunidad, participa activamente en la reintroducción de la especie en Picos de Europa y en la Sierra de Gredos. Así, el pasado mes de mayo llevo a cabo la suelta de nuevos ejemplares en Gredos, en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), que nacieron en el Centro de Cría en Aislamiento Humano (CRIAH) y que fueron trasladados desde el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) hasta el parque regional Sierra de Gredos (Ávila).