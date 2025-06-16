La Guardia Civil investiga a un hombre por llevar 352 prendas supuestamente falsificadas para vender en fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a un varón de 52 años y vecino de Albacete por llevar 352 prendas supuestamente falsificadas que iba a vender durante las fiestas de San Juan de Soria, del 25 al 30 de junio.

La Guardia Civil, en su labor de prevención y persecución del contrabando, fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, estableció una serie de controles sobre productos que se pudieran estar vendiendo en mercadillos de venta ambulante con motivo de fiestas patronales y ferias que se dan en localidades de la provincia.

La actuación se inició cuando agentes de Soria inspeccionaron un vehículo que tenía en su interior un total de 352 prendas de vestir supuestamente falsificadas. Los agentes solicitaron la presencia del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Soria que se hicieran cargo de las actuaciones.

Así, tras realizar las correspondientes comprobaciones de la mercancía, hallaron indicios numerosos de que las prendas, por sus características físicas y etiquetado, pudiera tratarse de género falsificado destinado a la venta ambulante.

Los agentes investigaron al varón como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, al dedicarse a la venta ambulante de ropa aparentemente falsificada de marcas deportivas y de moda de prestigio a nivel nacional e internacional cuyo valor en el mercado ascendería a más de 25.000 euros. También procedieron al precinto de la mercancía.

Las sanciones a las que puede tener que hacer frente oscilan entre seis meses a dos años de prisión y multas de entre uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad, informa Europa Press.