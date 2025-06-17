La Aemet activa los avisos amarillos por tormentas en Soria

Consecuencias de una tormenta del mes de mayo en un pueblo de Soria.hds

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó para hoy martes, desde el mediodía, los avisos amarillos por tormentas en Soria.

En concreto, y tal y como especifica la previsión de la Aemet para los próximos tres días, consultada por Ical, los avisos por tormenta comienzan a las 14.00 horas en Soria.

Se prolongan hasta las 21.59 horas y mantienen un riesgo de entre un 40 y un 70% de que se produzcan fuertes tormentas que podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento y no se descarta el granizo.

El aviso amarillo por tormentas continúa mañana miércoles en la provincia de Soria con probables chubascos, localmente fuertes, entre las 14.00 y las 21.59 horas.

En cuanto a los avisos amarillos por altas temperaturas, la Aemet los mantiene para hoy en Salamanca, Valladolid, Zamora y el sur de Ávila por termómetros que pueden alcanzar los 36 grados, y amplía la alerta al Sistema Central en Ávila y Segovia por temperaturas que pueden llegar a los 34 grados.

Los avisos continúan mañana miércoles, en las horas centrales del día, tanto para la provincia de Salamanca, como para las de Valladolid y Zamora, así como para el sur de Ávila y la comarca leonesa de El Bierzo, donde también se podrán alcanzar temperaturas máximas de 36 grados.