El programa de acogida de Cáritas de Soria atendió a 908 personas en el 2024

El programa de acogida de Cáritas Soria permitió atender, el pasado año, a 908 personas, dando 7.142 respuestas que supusieron una inversión de 411.588. Las cifras son muy similares a las del año anterior, según indicó el director de la entidad, Ricardo Martínez, que junto con el obispo de Osma-Soria presentaron la memoria de actividades del pasado año de la entidad.

En este aspecto, Martínez precisó que cada vez se atiendan a «más inmigrantes en situación administrativa irregular», una situación que a la dificultad de salir de situación de pobreza se suma a que no pueden trabajar por su situación ilegal mientras esperan una resolución. Al respecto, indicó que el trabajo «es la única manera de salir de esta situación de vulnerabilidad».

El pasado año, Cáritas atendió a unas 1.500 personas, 908 personas en acogida y donde se han destinado más recursos a trabajar con personas con situación irregular administrativa, con un nuevo recurso, una vivienda de cuatro plazas para varones, mientras se regulariza su situación. Además la entidad destinó 143.800 euros a las víctimas de la dana de Valencia.

El programa de alojamiento para hombres solos Beato Palafox atendió a nueve varones; el de madres solas o embarazadas denominada Santa Teresa prestó asistencia once personas mientras que 31 ciudadanos permanecieron en el centro de Viviendas de Familias. Las tres casas estuvieron ocupadas al 100% durante todo el año y se destinaron a su sostenimiento 130.326 euros. En cuanto a infancia, tanto en apoyo escolar como de ocio y tiempo libre, Cáritas atendió a 148 personas, con 88.983 euros invertidos en los que son los que «más sufren las situaciones de vulnerabilidad».

El obispo, por su parte, consideró a Cáritas como «la mano que apoya ante una situación problemática a las personas vulnerables». «La vivienda, el trabajo y la inmigración son los principales problemas y retos de Cáritas», concluyó.

Cáritas Diocesana de Osma-Soria presentó su memoria 2024 bajo el lema Mientras hay personas, hay esperanza en clara referencia al trabajo de los voluntarios en el marco del Jubileo de la Esperanza. Los datos difieren poco de los registrados en el año 2023, pero las situaciones de pobreza de la sociedad soriana tienen «nuevos matices» que empeoran los anteriores.

Entre las novedades del último año destaca la creación de un nuevo recurso de alojamiento específico para las personas que están en situación administrativa irregular. El hogar de acogida Santa Josefina Bakhita, en la calle Sanz Oliveros, cuenta con cuatro plazas destinadas a hombres en proceso de regularización de sus documentos. La vivienda cubre las necesidades básicas de las personas que allí habitan como son alimentación, suministros, medicación y ropa. Precisamente ayer Martínez Varea acudió a inaugurar la casa. Este nuevo recurso se suma a los otros tres que ya tenía la Diócesis y que han estado ocupados al completo durante todo el año.

El Obispo, Monseñor Abilio Martínez Varea, ha querido destacar el mensaje de los prelados españoles atendiendo al problema de violencia que se sufre hoy en diferentes partes del mundo y que está provocando éxodos masivos. «La llamada es a encontrar la esperanza en este abismo al que están sometidos apostando por caminos de diálogo y de encuentro». El obispo también ha elogiado el trabajo de Cáritas de Osma Soria subrayando que realiza una gran labor «en favor de las personas más vulnerables de la provincia desde la sencillez y la humildad».

La empresa de inserción social Granito de Tela continúa cumpliendo con sus objetivos y sigue arrojando resultados positivos que se reinvierten en la propia empresa. Además, este año hay un trabajador más de inclusión llegando a la cifra total de nueve. Los voluntarios siguen siendo el rincipal corazón de Cáritas y ya son 138 los que impulsaron en 2024 la acción caritativa.