La formalización del contrato allana el inicio de La Merced en Soria

Todo está listo para que comiencen las obras de ampliación del centro de Formación Profesional La Merced. La Junta y el adjudicatario de los trabajos Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce formalizaron el contrato valorado en 8,1 millones, según la propuesta con la que la empresa se alzó como ganadora del concurso. Son 20 los meses de plazo de ejecución de unas obras que desembocarán en un incremento de 120 plazas, de manera que el inmueble podrá albergar los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES ‘Virgen del Espino’, en concreto el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas. Está prevista la puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028.

El nuevo centro contará con una superficie construida de 3.254,17 metros cuadrados con cuatro plantas y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras. Además, se conectará con el actual edificio, permitiendo el funcionamiento como un único inmueble; para favorecer su anexión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores.

Los espacios previstos en esta ampliación son tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo para la familia de Administración y Gestión. En la parte que ocupará Hostelería y Turismo habrá dos aulas polivalentes, un aula de agencias/información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar. Finalmente, se construirán dos aulas polivalentes, planta de elaboración de productos alimenticios, laboratorio de análisis de alimentos y almacén para dar servicios a las enseñanzas relacionadas con las Industrias Alimentarias.

Dentro de los espacios comunes destaca la sala de empresas, el aula profesional de emprendimiento, biblioteca, aseos, vestuarios de profesores, almacén y cuartos de limpieza, basura, contadores y telecomunicaciones. En el exterior se construirán porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento. El planteamiento del nuevo edificio se adaptará a la gran pendiente, ubicándose los cuartos de instalaciones y aparcamiento en el semisótano y, en las restantes plantas, los espacios comunes y docentes.