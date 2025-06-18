La Policía pone coto a la ola de pinchazos en ruedas con un identificado con dos navajas y un punzón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La oleada de pinchazos en las ruedas sufrida por los conductores sorianos parece esclarecerse. La vigilancia conjunta de la Policía Nacional y la Local identificó y permitió investigar a un hombre como presunto autor de los hechos, ocurridos sobre todo en el aparcamiento de un supermercado de la capital. Fueron 11 denuncias, "decenas de pinchazos" según los talleres y podría elevarse a un centenar de neumáticos afectados.

A principios del pasado mes de abril una intervención realizada por el servicio de vigilancia de seguridad del hipermercado E. Leclerc del Polígono Industrial Las Casas por Policía Local y agentes de Policía Nacional, concluyó con la identificación de un hombre como sospechoso de poder estar pinchando ruedas de vehículos estacionados en el aparcamiento de ese establecimiento comercial. En el cacheo que le realizaron los agentes le intervinieron un punzón y dos navajas por lo que fue propuesto para sanción en virtud de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana.

Por esas mismas fechas, se presentaron en la comisaria de la Policía Nacional once denuncias por pinchazos en neumáticos de vehículos, ocurridos durante las últimas semanas del mes de febrero. El patrón siempre era el mismo, vehículos que habían estacionado en el aparcamiento del Hipermercado Leclerc situado en el polígono Industrial Las Casas; daños en la zona del flanco del neumático producido por un instrumento punzante y fino. La zona del pinchazo haría pensar que la acción era intencionada.

La Policía se puso en contacto con establecimientos de reparación de neumáticos que manifestaron que durante esos días se estaba produciendo un aumento muy significativo de reparaciones de neumáticos por pinchazos en su flanco realizados con un objeto punzante.

Después de numerosas gestiones los investigadores pudieron comprobar que el hombre identificado podría estar detrás no solo de los daños denunciados sino de alrededor de un centenar de pinchazos que fueron reparados en esos días en talleres de esta capital, siempre por incisiones en la zona del flanco del neumático producido por un instrumento punzante y fino.

Finalmente, todas las investigaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales.