El Gobierno destina 66,6 millones de entregas a cuenta a Diputación y la capital

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La actualización de las entregas a cuentas para el ejercicio 2025 aprobada por el Gobierno esta semana va a suponer una importante inyección económica para las entidades locales del país. En el caso de Soria, desde la Subdelegación del Gobierno se aportaron ayer las cifras que percibirán las dos principales entidades, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de la capital. En conjunto ingresarán 66,6 millones lo que supone un «récord histórico», según lo explicó el propio Gobierno. El crecimiento sobre el 2024 es del 12,9%.

Los datos oficiales aportados indican que la Diputación de Soria recibirá 53,8 millones de euros y el Ayuntamiento de la capital 12,8 millones. El Gobierno aprobó el martes un Real Decreto-Ley que posibilita la actualización de las entregas a cuenta que reciben las entidades locales como parte del sistema de financiación local por su participación en los tributos del Estado. «En el caso de la provincia de Soria, se destinan 66.621.079 euros, repartidos entre la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Soria, único municipio de la provincia que forma parte del modelo de cesión de impuestos y fondo complementario», explican. En concreto, la Diputación de Soria percibirá 53.815.050,23 euros, lo que supone un incremento del 12,9% respecto al año pasado. Por su parte, el Ayuntamiento de Soria recibirá 12.806.028,83 euros, un 12,7% más que en 2024.

Cabe indicar que en los 66,6 millones no se incluyen los 182 municipios que completan la provincia porque están vinculados al sistema de régimen común. La actualización para estos municipios aún no ha sido revelada por el Gobierno, pero en el caso de Soria, atendiendo a años anteriores, se situará en el entorno de los 12 millones de euros aproximadamente. Desde la Subdelegación indicaron ayer que «la capital soriana recibe en entregas a cuenta una cuantía similar a la del conjunto de los 182 municipios restantes de la provincia». A modo de ejemplo indicaron que «en el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Soria percibió 897.375 euros, mientras que el conjunto de los demás municipios de la provincia recibió 902.023 euros». «Esta comparación ilustra el peso específico de la capital dentro del sistema de financiación local y el funcionamiento del modelo de cesión de tributos», subrayan desde la Subdelegación.

«Compromiso»

Desde el Gobierno explican que «este aumento responde al compromiso del Ejecutivo con la financiación local que garantiza recursos suficientes para que las administraciones territoriales puedan prestar servicios públicos esenciales con calidad y eficiencia, incluso en un contexto de prórroga presupuestaria».

Además, recuerdan que en el conjunto del país, las Entidades Locales recibirán 28.734 millones de euros, un 32% más que durante el último septenio del anterior gobierno. En Castilla y León, las entregas a cuenta alcanzarán los 9.522 millones de euros sumando también la liquidación de 2023.

En el acuerdo del Consejo de Ministros se remarcaba que «la actualización de las entregas a cuenta se produce en un escenario de prórroga presupuestaria. De esta forma, el Gobierno ha desligado una vez más la aprobación de los Presupuestos de la actualización de los recursos para las Comunidades Autónomas, algo que el gobierno del PP siempre rechazó que se pudiera hacer».

«Los hechos han desmentido una vez más la postura del Ejecutivo de Rajoy y las entregas a cuenta, como ocurrió el año pasado también, se han actualizado a pesar de existir una situación de prórroga presupuestaria», aseguraban. En este contexto explicaban que «en caso de que las tesis del gobierno del PP se hubieran mantenido y no se hubieran desligado las entregas a cuenta de la aprobación de los Presupuestos, las Comunidades Autónomas recibirían este año 21.518 millones menos de entregas a cuenta».