Aprobada la primera ayuda de rehabilitación de viviendas del entorno de San Pedro-El Carmen de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de Soria alcanzó en su sesión de ayer un hito al dar el visto bueno a la primera de las ayudas de rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen, las c0nocidas (para resumir) como ayudas ARU de vivienda. La comunidad del número 1 de la calle del Carmen estrena estas subvenciones basadas en la eficiencia alcanzada y lo hace con una autorización de 31.550 euros sobre un proyecto subvencionable de 70.112. Sustitución de cubierta, ahorro energético en la fachada mediante la extensión de espuma, carpintería metálica y reparación de medianeras son los trabajos que se realizarán con una subvención de la que 28.000 euros proceden de los fondos europeos y 3.500 del Ayuntamiento. Con las labores se estima una reducción del 36% del consumo de energía. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, explicó que la oficina que gestiona el Entorno Residencial cuenta ya con 20 proyectos sobre la mesa, otros tantos expedientes de solicitud de ayuda. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de abril de 2026.

La unidad de rehabilitación de este programa es el edificio entero. El entorno de San Pedro-El Carmen comprende 147 inmuebles con 1.229 viviendas. De este conjunto se considera de actuación prioritaria un centenar, con casi 800 pisos.

El Entorno Residencial de Rehabilitación Programada moviliza 5,9 millones de euros, de los que 545.000 euros se corresponden con la aportación del Ayuntamiento. Hasta cuatro millones están reservados para las subvenciones de rehabilitación, con 1,3 para obras de urbanización. El resto son los gastos de gestión.

La base de las concesiones es la eficiencia, un ahorro mínimo energético con el proyecto de al menos un 30%. Dependiendo de los porcentajes, las ayudas pueden cubrir hasta el 95% del programa de obra. En todo caso, la cuantía concedida no excederá de los 25.297 euros. Patologías estructurales, patologías en fachadas, grietas, roturas, desprendimientos, ejecuciones de aislamiento, carpinterías, sistemas de control de soleamiento, accesibilidad o calefacción son algunos de los conceptos subvencionables.