Los parques de Soria recibirán farolas más eficientes por dos millones de euros

Las luminarias de los parques se pasan al consumo reducido, como en su día sucedió con las del casco histórico. El Ayuntamiento avanza en el cambio de las luces de la ciudad y en este caso se centra en las zonas verdes, el Castillo, la Dehesa, Fuente del Rey y márgenes del Duero. El portavoz del equipo de Gobierno dio cuenta de la adjudicación el pasado lunes del contrato para transformar en led aproximadamente 1.868 puntos de luz. La empresa Nitlux será la encargada de ello al imponerse su oferta por valor de dos millones de euros. Una vez firmado el contrato, la firma dispondrá de 50 días para la redacción del proyecto y otros 150 para la sustitución.

La operación supone una reducción del consumo del 73%, con un ahorro estimado de 170.000 euros (un 55% menos en los 1.868 puntos considerados). La financiación procede de un crédito del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con nueve años para su devolución y el primero de carencia.

El objetivo del Consistorio es sustituir al sistema eficiente todas las luminarias de la ciudad. De momento, están cambiadas todas las del casco histórico, gracias al programa específico de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y las nuevas urbanizaciones en calles como Calixto Pereda o Condes de Gómara. También, recordó Muñoz, las obras de las travesías conllevan el cambio de farolas a lo largo de todo su recorrido.

Por otra parte, el portavoz dio cuenta de los acuerdos de la sesión de la Junta de Gobierno Local. El órgano dio luz verde a la primera de las certificaciones de obra del nuevo centro cívico de Los Royales. El acondicionamiento del local asume así 34.000 euros de los 167.000 de la reforma. La instalación está concebida también como sede de la asociación vecinal y extiende la red de los centros ahora compuesta por La Presentación, Bécquer, Gaya Nuño, La Barriada y el Espacio de Trabajo Colaborativo. Muñoz explicó que el Ayuntamiento está «a punto de licitar» la obra de la Casona, la antigua Subdelegación de Defensa que será transformada en el centro de los vecinos del Calaverón.

La Junta de Gobierno aprobó además el convenio de colaboración con la Asociación de Amigos de las Ánimas, la organizadora del festival becqueriano de otoño que este año cumple su 40ª aniversario, El acuerdo se incrementa en un 50%, ya que pasa de 50.000 a 75.000 euros.

En el área de Acción Social, la Junta de Gobierno acordó las ayudas de emergencia en situaciones sociales de vulnerabilidad, por importe de 20.863 euros. Y en urbanismo aprobó la unidad de normalización de Santa Clara CH-4.