El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria participa en el estudio para conocer cómo funcionan y colonizan nuevos hábitats los boletus edulis

El Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria, dependiente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), participa en un proyecto de investigación para estudiar la dinámica poblacional de los boletus edulis y comprender mejor cómo funcionan y persisten los ecosistemas. El estudio trata de conocer cómo se dispersan, cómo colonizan nuevos hábitats, persisten y se adaptan a sus hospedadores.

El investigador del Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria, Fernando Martínez Peña, resaltó que se trata de un proyecto financiado por la Agencia Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG) titulado ‘Análisis genómico de la dispersión y adaptación en los hongos’ (boletus grupo edulis).

El objetivo es estudiar los patrones de divergencia genómica en relación con la geografía y las especies hospedadoras en varias zonas de Europa, entre ellas en Soria. Además, busca comprender mejor los factores ambientales y genéticos que influyen en la supervivencia y distribución de estos hongos, lo que podría tener importantes implicaciones para la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas forestales.

Desde el Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria dependiente del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), Fernando Martínez Peña participa como investigador en el equipo de Joseph Hoffman de la Universidad de Bielefeld y de Bill Amos de la Universidad de Cambridge.

El proyecto está secuenciando el ADN de una gran muestra de carpóforos de boletus grupo edulis para investigar los mecanismos que conforman la estructura de la población y la diversidad genética de este grupo de especies de importancia ecológica y comercial. Por ejemplo, para saber cómo se estructuran las poblaciones a lo largo del tiempo y el espacio, y cuánto tiempo son capaces de persistir los individuos (genéticas individuales), así como para conocer los factores responsables de haber conformado la estructura de la población y la diversidad genética de las poblaciones a diferentes escalas geográficas, o si existen pruebas de adaptación genética a diferentes hospedadores.

Respecto a la colonización de nuevos hábitats, Martínez Peña indicó que puede haber múltiples situaciones de estudio desde la colonización de un monte repoblado en una zona donde no había boletus edulis pero en la que se ha introducido un potencial hospedador de la especie. “ Se trata de analizar la genética de los individuos que consiguen colonizar estas zonas para conocer el proceso y en caso necesario poderlo gestionar adecuadamente”.

Además, el estudio incidirá en conocer la supervivencia de los individuos de boletus edulis, es decir, cuántos años es capaz de sobrevivir un micelio genéticamente idéntico de esta especie (un individuo).

Los boletus edulis representa a uno de los grupos de especies fúngicas de mayor importancia socioeconómica a nivel global y sin duda de las más importantes desde el punto de vista micoturístico en Soria y Castilla y León. “Su domesticación todavía no ha sido conseguida, como sí se ha logrado para otros hongos micorrícicos como la trufa negra (por ejemplo), por lo que las poblaciones silvestres continúan siendo las únicas fuentes de suministro”, señaló Martínez Peña.

Esto hace que sea muy importante conocer estas dinámicas para poderlas gestionar racionalmente y conservar la diversidad genética en el futuro, especialmente en un contexto de cambio global como el actual. El proyecto cuenta con un presupuesto de 233.100 euros, financiado íntegramente por la Agencia Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG).