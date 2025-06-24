Festival Otoño Musical Soriano: El programa

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Festival Otoño Musical Soriano (FOMS) volverá a traer a Soria algunas de las figuras más destacadas, tanto nacionales como internacionales, del panorama musical. Entre el 4 y el 26 de septiembre se podrá disfrutar de propuestas novedosas, músicos de primer nivel y jóvenes apuestas. Este es el programa:

Jueves 4. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Sueño de una noche de verano con Vocalia Taldea.

Viernes 5. Solistas de Zagreb. El grupo croata actuará con el solita Ramón Ortega Quero al oboe.

Sábado 6. Concierto homenaje a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento. A cargo de los ganadores del concurso de canto 'Un futuro DeArte' de Medinaceli y con el estreno absoluto de Cantares de Machado compuesta por Jesús Torres.

Sábado 6. Die Singphoniker. Grupo de voces masculinas.

Domingo 7. Joven Orquesta Sinfónica de Soria. Con el solista soriano Ignacio de Nicolás (flauta) y dirigida por Andrián Hernández.

Martes 9. Belén Vaquero y Pérgamo Ensemble. Música antigua. La memoria en donde ardía.

Jueves 11. Concierto homenaje al maestro Odón Alonso en el centenario de si nacimiento. Orquesta Nacional de España. Interpretará el mismo programa del primer concierto de Odón Alonso en Soria con la Orquesta Nacional en 1995.

Viernes 12. Cuarteto Casals. Música de cámara.

Sábado 13. Valonsadero Suena. Toom Pak.

Sábado 13. Orquesta Sinfónica de Castilla y León junto a la violinista Midori.

Martes 16. Hélix Trío. Música de Cámara. Diálogos entre siglos.

Jueves 18. Jazz Latino. Paquito D'Rivera Quinteto.

Viernes 19. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Estreno en Europa de 'Dzonot' de la mexicana Gabriela Ortiz.

Sábado 20. Maratón musical soriano. Con lecturas de poemas de Machado. Clausura con La Carroza Real en la plaza Mayor.

Martes 23. Recital de Iñaki Alberdi. Uran-Zu.

Miercoles 24 y jueves 25. Conciertos para escolares. Toom Pak.

Jueves 25. Reciclart 2.0. Toom Pak.

Viernes 26. Clausura. Espectáculo flamenco. Yerai Cortés. Guitarra Coral.