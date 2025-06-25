Un juez de Soria expedienta a una abogada que pidió aplazar un juicio por tener embarazo de riesgo

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria abre un expediente sancionador a una abogada de Madrid, por incomparecencia a un juicio rápido, en un asunto de tráfico, tras rechazar la petición de la letrada de suspensión de la vista por motivos de salud puesto que sufre un embarazo de riesgo, según pudo saber este medio de fuentes próximas.

La letrada ha solicitado a su vez el amparo colegial en el Colegio Oficial de Abogados de Madrid, y también es el de Soria el que se encarga de ello por ser celebrado el juicio rápido en el juzgado soriano. Lo hace igualmente en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, según señaló la decana del órgano colegial soriano, Carmen Fernández, quien explicó que tres comisiones de este último órgano ya trabajan en el asunto, la de Igualdad, Relaciones con la Administración de Justicia y la de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. La decana soriana trasladó el "apoyo" de los tres organismos a la abogada y avanzó que se van a depurar todas las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir el magistrado al decidir abrir un expediente a la letrada por este asunto.

Fernández indicó que ya está en fase de instrucción el procedimiento de amparo colegial en colaboración con el Colegio General de la Abogacía Española y el Colegio Oficial de Abogados de Madrid.

Según pudo saber este periódico de fuentes próximas, el juicio rápido estaba señalado para celebrarse el 14 de mayo y unos días antes, la letrada había solicitado la suspensión del mismo por un problema de salud puesto que su embarazo es de riesgo y debía guardar reposo. Dado que el juez rechazó la solicitud, la abogada respondió recurriendo la denegación. Hasta en diez ocasiones llamaron desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 a la letrada para que realizara la asistencia a su clienta, acusada de un delito de tráfico relacionado con pérdida de puntos del carné de conducir.

El Juzgado fijó una nueva fecha para el juicio rápido dos días después a lo que la abogada respondió igualmente solicitando la suspensión, recibiendo una nueva negativa del juez, por lo que se recurrió a un abogado de oficio. Finalmente, y según las mismas fuentes, el asunto fue derivado al Juzgado de lo Penal de Soria, cuya titular sí ha aceptado que la vista oral se celebre cuando la abogada de la acusada esté en disponibilidad de ejercer la representación. El nuevo señalamiento se ha fijado para el mes de octubre.

Según indicaron fuentes próximas, la letrada a la que el juez le ha abierto un expediente está ya próxima a dar a luz, después de un embarazo de riesgo por sufrir presión arterial alta que puede suponer una complicación durante la gestación, de ahí que tuviera necesidad de reposo por prescripción médica.