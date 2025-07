Los ayuntamientos de Soria deben a los bancos 30 millones concentrados en 24 municipios

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda publicó el pasado lunes la estadística anual de deuda viva de las entidades locales. El informe refleja las cantidades que ahora mismo tienen pendientes de pago con entidades financieras los ayuntamientos y las diputaciones de toda España a través de las operaciones de crédito que han contratado en los últimos años. En el caso de Soria en 2024 se acredita una deuda de 30,2 millones de euros, similar a la del pasado ejercicio y concentrada en 24 de los 183 municipios. Si esa deuda la tuvieran que afrontar los 90.150 habitantes de la provincia de ese año corresponderían a 335 euros por cabeza.

Las cifras difundidas por el Ministerio de Hacienda recogen que durante 2024 en las entidades locales de Soria apenas se ha registraron incremento en la deuda. De los 30,01 millones de 2023 se ha pasado a 30,2 millones. La deuda por habitante sería de 335,12 euros, tal y como está referido, aunque hay que aclarar también que en realidad la deuda viva de Soria está concentrada en 24 municipios que son los que tienen operaciones crediticias abiertas. Ni la Diputación provincial, ni los restantes 159 municipios que componen la provincia de Soria tienen deudas con los bancos.

En Soria también hay otra particularidad y es que el 80% de la deuda está concentrada en la capital. De los 30 millones que debe el conjunto de las entidades locales de Soria 24 corresponden a los préstamos suscritos por el Ayuntamiento de Soria a través de diferentes operaciones de créditos. Con respecto al año anterior la deuda de la capital aumento en 130.000 euros. También referir que el volumen de deuda contraído se encuentra dentro de los límites marcados por Hacienda para asegurar la buena salud financiera de los ayuntamientos.

Atendiendo al volumen, los datos de 2024 nos indican que además de Soria solo hay otros dos ayuntamientos de la provincia en los que las deudas financieras estén por encima del millón de euros, Álmazán y Ágreda. En el caso de la villa adnamantina destacar al cierre del ejercicio 2024 la deuda viva estaba situada en 1,5 millones de euros con un aumento del 367.000 euros sobre el ejercicio anterior. Por su parte, Ágreda debe a los bancos casi 1,49 millones tras amortizar deuda por valor de 139.000 euros.

En el lado contrario, dentro de los apenas 24 municipios sorianos que tienen deudas activas con entidades financieras hay cuatro pequeños municipios que deben menos de 20.000 euros. Son los casos de Valdelagua del Cerro (15.000) , Valdeprado (13.000), Monteagudo de las Vicarías (10.000) y Montenegro de Cameros que apenas debe 1.000 euros al banco.

En líneas generales los municipios sorianos apuestan por gastar los recursos que generan y no acudir a operaciones de crédito como demuestra el hecho de que 159 de los 183 municipios de la provincia no tengan firmada ninguna operación financiera. En este ámbito destaca la Diputación provincial que acumula prácticamente dos décadas con deuda cero. En toda España solo puede presumir de esa condición la Diputación de Ourense y –aunque no tiene exactamente el mismo ordenamiento jurídico– el Cabildo de la isla canaria de El Hierro. También podrían incluirse las diputaciones de Alicante y Huesca con deudas testimoniales de 2.000 y 1.000 euros respectivamente.

Deuda por habitante

Analizando el endeudamiento de cada municipio en función del número de habitantes oficiales del año 2024 hay algunas curiosidades, en parte generadas por el bajo nivel de población de muchos municipios. El municipio con la deuda viva por habitante más alta vuelve a ser Matamala de Almazán, que aún arrastra la inversión que desarrolló para la construcción de la residencia de ancianos. Todavía tiene créditos por satisfacer por valor de 674.000 euros a pesar de la amortización de 65.000 euros del año pasado. Matamala tiene 254 habitantes lo que supone que si los vecinos tuvieran que hacer frente a ese crédito deberían desembolsar cada uno 2.653 euros. Uno de los casos curiosos es Valdeprado que ‘sólo’ debe 13.000 euros pero que con apenas 8 habitantes tocan a algo más de 1.600 euros por cabeza. Por último, en el caso de que los 24 millones de euros que debe la capital se repartieran entre sus vecinos cada uno debería asumir un pago de casi 600 euros.