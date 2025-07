Una decena de personas piden ayuda cada mes a Alcohólicos Rehabilitados de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Beber o no beber, esa es la cuestión. En una sociedad muy enfocada al consumo de alcohol, asumido como elemento socializador, hay a quien le resulta muy difícil salir de sus redes. No sólo por la propia fuerza de voluntad sino por el sistema en sí. Pero lo que hoy parece ciencia ficción podría ser una realidad. El ejemplo lo pone el psicólogo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Soria, Areso. «Antes de la Ley del Tabaco se fumaba en cualquier sitio y cuando lo recuerdas te parece increíble, pero el cambio se ha producido y la gente podemos ir cambiando de hábitos, aunque exista resistencia», señaló Javier Díez, reconociendo también que a veces es misión imposible salirse de la norma cuando se trata de frenar el consumo. La típica frase, «¿cómo te vas a beber un agua?».

Areso recibe cada mes a una decena de personas pidiendo ayuda, a veces no acude el propio adicto sino su familia, así como internos de la cárcel en cumplimiento de un programa concertado con el Ministerio del Interior que deriva a la asociación a reclusos cuyos delitos tienen que ver con el consumo de alcohol.

No todos se quedan, «hay mucha rotación», explicó el psicólogo, pero se trabaja con ellos desde el primer momento para tratar de dejar atrás su adicción. No es nada fácil, sobre todo porque «el que es alcohólico lo es para siempre», sólo deja de beber, pero, según las estadísticas, en torno a un 6% abandona el hábito. «Estamos contentos porque todos los años hay alguien que lo deja», matizó Díez. Hace apenas unos días celebraron los 35 años sin beber alcohol de un asociado, todo un hito y un ejemplo que ayuda a los que van por detrás.

De esa decena que mensualmente recurre a Areso, la mayoría lo hace por problemas con el alcohol, pero cada vez más llegan con consumo doble. La cocaína entra en acción y su nivel de adicción es enormemente mayor. «El que empieza a tontear se engancha», lamentó Díez, entre otras circunstancias, porque el acceso hoy en día «es muy sencillo».

Esta circunstancia es una de las razones de que el perfil de la persona que acude a Areso vaya cambiando. Según el psicólogo, «ya no se trata del trabajador de la construcción que consumía un sol y sombra antes de empezar la jornada y luego seguía bebiendo en el almuerzo, etc. Con el control de riesgos laborales se está mitigando». Cada vez más se trata de personas habituadas a salir de fiesta y que mezclan alcohol y cocaína, «suelen ir juntos, y terminan enganchados». «Los jóvenes antes ponían dinero para comprar alcohol y ahora lo hacen también para conseguir cocaína. Está muy normalizado. También en sectores profesionales», destacó el psicólogo de Areso.

Drogas como el éxtasis tienen presencia en Soria, no así el fentanilo, aunque generalmente ni se sabe lo que se compra con estas sustancias. «Tiene mucho riesgo porque desconocen lo que contiene. Conocemos a traficantes que nos llegan de la cárcel que nos dicen lo que les meten y es un peligro», afirmó Díez.

Los reclusos que llegan a Areso lo hacen sólo por problemas de alcohol–los drogodependientes son derivados a otro programa de Cruz Roja–, no así el resto de usuarios, muchos con ese consumo doble.

Actualmente son unos 70 los miembros de la asociación, y en torno a medio centenar los que acuden de forma periódica a las terapias de ayuda, familiares incluidos, porque se trata tanto a adictos como a su entorno. De quienes se van incorporando al mes, apenas un par de personas siguen vinculadas durante tiempo, otras se marchan cuando consideran que tienen bajo control el programa realizado. Algunas se quedan, muchas veces familiares, para continuar ayudando a los demás.

El perfil que no ha cambiado en absoluto es el del género de la persona que pide ayuda, se trata siempre de hombres. Aunque también recalcan desde la asociación que, según las estimaciones de los expertos, el 90% de las personas alcohólicas no saben que lo son. «Si vinieran todas las que necesitan ayuda no daríamos abasto», reconoció el psicólogo.

¿Qué lleva a una persona alcohólica a pedir ayuda? Generalmente un desencadenante, bien la pérdida de trabajo o cuando ya afecta de manera insoportable a distintos aspectos de su vida, al ámbito familiar y laboral. «Desde fuera se ve antes», por eso en muchas ocasiones son las familias las que instan a dar el paso o son ellas las que lo hacen. El problema se manifiesta en toda su crudeza cuando lo más importante para el adicto es conseguir alcohol a toda costa.

Areso cuenta con usuarios jóvenes, de hecho realiza programas de prevención en la universidad, aunque es más habitual que la decisión de poner freno al consumo llegue ya en torno a los 30 años, «cuando llega la madurez». «Suele pasar algo para que vengan, o tocan fondo o les han pillado bebidos conduciendo, o vienen de la cárcel», explicó Díez sobre lo más habitual a la hora de llamar a las puertas de Areso.

Puede darse el caso de que el adicto se niegue a acudir y sean los familiares quienes pidan ayuda. «Trabajamos desde el apoyo. No forzamos a nadie ni echamos broncas».

Por otro lado, también son muchos factores los que motivan que una persona acabe siendo adicta al alcohol, aunque su consumo pueda ser inferior al de otros. La mera complexión física es determinante. En la metabolización del alcohol entran en juego dos enzimas que ayudan a romper la molécula de alcohol, lo que hace posible eliminarla del cuerpo. Es una cuestión biológica. Un ejemplo está en las razas orientales, «tienen mucha menos resistencia», parecido al hecho de que sean intolerantes a la lactosa. Y luego está el factor cultural, ya mencionado, en el que el alcohol está normalizado.

Por supuesto entran en juego los condicionantes emocionales. «El que tiene un problema y trata de cubrirlo con el alcohol para minimizarlo», por eso es «muy difícil» darse cuenta de que ya se es adicto. En ocasiones llega asociado a personalidades obsesivas, la unión entre consumo y trastornos de personalidad «es muy frecuente», lo que dificulta salir: «Cuando intentas dejar una adicción, el problema de fondo, emocional, vuelve a aparecer.

«Es un problema complejo», reconoció Díez, pero para eso están asociaciones como Areso, para ayudar a que lo sea menos.