El obispo de Soria, Abilio Martínez Varea, anuncia su marcha a la Diócesis de Ciudad Real

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, acaba de anunciar su marcha a Ciudad Real. La Nunciatura Apostólica en España ha hecho pública este miércoles la decisión del Papa León de nombrar a monseñor Abilio Martínez Varea nuevo Obispo Prior de la Diócesis de Ciudad Real. El todavía Obispo de Osma-Soria tomará posesión de su nueva diócesis el 27 de septiembre y, hasta entonces, continuará ejerciendo como Administrador diocesano garantizando la continuidad pastoral de la Diócesis.

Martínez Varea recibe la noticia con sentimientos encontrados y con espíritu de obediencia y disponibilidad, tal y como indica la nota remitida por la Diócesis soriana. En una carta de despedida a los fieles, reconoce que no puede evitar sentir “una verdadera y profunda emoción al tener que despedirme de esta querida Diócesis de Osma-Soria que ha sido mi hogar -y también el de mis padres- durante estos últimos años”. Martínez Varea asegura que “me habéis hecho sentir verdaderamente en casa, no por mis méritos, sino por vuestra capacidad de acogida y afecto”.

Martínez Varea sucederá en Ciudad Real a quien ya relevó en Osma-Soria, a monseñor Gerardo Melgar Viciosa, que ha presentado al Papa su renuncia por razones de edad. La ceremonia de toma de posesión será en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real.

Seguirá ampliación.