Estrella, víctima del atentado de ETA en Ágreda: "Una tremenda explosión me empujó con violencia contra la puerta"

Han pasado 25 años, pero el recuerdo sigue nítido como el primer día para quienes lo vivieron de cerca: los agentes de la Guardia Civil de Ágreda y sus familias que estaban en la casa cuartel junto a la que ETA hizo estallar un coche bomba el 16 de julio de 2000. El vehículo estaba cargado con 15 kilos de tytadine y la explosión provocó un cráter de un metro y medio de ancho por dos de largo y medio metro de profundidad.

El atentado no provocó muertos, pero sí una víctima que requirió ingreso hospitalario al recibir el brutal impacto de la metralla en una pierna. En el momento de estallar la bomba, colocada en una furgoneta aparcada frente al acuartelamiento, Estrella Ruiz Rubio, esposa de un agente, se disponía a recoger su vehículo aparcado en la cochera de un vecino. Justo cuando iba a meter la llave en la puerta, estalló la bomba. "Una tremenda explosión me empujó con violencia contra la puerta" y acto seguido empezaron a sonar las alarmas de los vehículos que había dentro de la cochera. Momentos de confusión que llevaron a Estrella a pensar que "ese ruido podía ser de otra bomba (lo había visto alguna vez en las películas)".

Este relato de los hechos está recogido de la declaración de la propia Estrella Ruiz, que obra en las diligencias policiales de la Guardia Civil sobre el atentado a las cuales ha tenido acceso Heraldo-Diario de Soria. Son afirmaciones de gran valor testimonial puesto que fue la única víctima del atentado, a quien le tomó declaración su esposo.

Con el ruido de sirenas en la cabeza, en medio de una nube de polvo y asustada, la mujer intentó incorporarse con dificultad "y salir rápidamente de allí". En esos momentos ya se dio cuenta de que "tenía un fuerte dolor en la pierna derecha". Cuando alargó la mano "para ver de qué se trataba, con mucho dolor y miedo, vi que la mano se me introducía con gran facilidad dentro del gemelo de dicha pierna". Fue entonces cuando Estrella se dio cuenta de que había sido una bomba, prosigue la declaración.

"Arrastrándome como pude salí hacia el medio de la calle, llorando y retorciéndome de dolor al ver que sangraba abundantemente y en esos momentos no había nadie que me auxiliara". Pese a todo, no perdió el conocimiento en ningún momento, "aunque el dolor era horrible", suscribe en su declaración. Así, en aquel momento ella no sentía el impacto, "pero por los trozos de hierro que había a mi alrededor, uno de ellos me debió de dar de lleno, como si hubiese sido un cuchillo cortando un trozo de carne".

Y continúa: "Al instante, de entre la nube de polvo que se originó, aparecieron varias personas, entre ellas mi marido, que con muchos nervios consiguieron llevarme rápidamente hacia la ambulancia de la Cruz Roja que estaba cerca del lugar". La casa cuartel de Ágreda y las instalaciones de Cruz Roja en la villa están a muy pocos metros de distancia.

Su testimonio alcanza también el viaje hasta el hospital de Soria, del que solo recuerda "que tenía muchas ganas de llegar y de que me cursan, porque el dolor era muy intenso". También sus nervios "por ver si era muy grave lo que me había ocurrido".

El atentado contra la casa cuartel de Ágreda fue ordenado por Javier García Gaztelu, Txapote, por lo que la Audiencia Nacional condenó al terrorista a 30 años de prisión. Suma condenas por el asesinato de diversos políticos vascos, entre ellos Miguel Ángel Blanco y José Luis Caso. También de los jóvenes agentes de la Guardia Civil Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, en Sallent de Gállego, en Huesca. Nunca se ha arrepentido.