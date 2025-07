La campaña de incendios se afronta en Soria con un déficit de agentes del 20%

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La época de peligro alto de incendios ha llegado pero la provincia no dispone de los efectivos suficientes para hacerle frente, según denuncian desde los sindicatos y el PSOE, que insiste en que el operativo de la Junta de Castilla y León sigue sin estar completo en la provincia. Actualmente son 69 los agentes medioambientales en activo, tres de ellos exentos de guardias, lo que supone que un 20% de las plazas de estos profesionales están sin cubrir, ponen de manifiesto fuentes sindicales.

Del mismo modo, el personal encargado de las motobombas tampoco es el suficiente, y se está «parcheando» con desempleados a los que se contrata «sin formación, sólo con el carné de camión, y sin proceso selectivo», critican fuentes sindicales. Los contratos se suceden puesto que algunas de las 12 motobombas de la provincia no disponen del persona suficiente para actuar en caso necesario.

En el caso de las torretas de vigilancia, 31 existentes en la provincia, además de 22 cámaras de vigilancia, tampoco se cuenta con los medios personales necesarios. Además del hecho de que «las cámaras no ven lo mismo y el factor humano es determinante. Antes eran térmicas ahora ni eso, sólo con un zoom muy grande», manifiestan desde los sindicatos.

¿Qué conlleva todo eso? «La detección del incendio y la pronta extinción se dificulta».

En el caso de los agentes medioambientales, dependientes de la Junta de Castilla y León y cuyos efectivos se han reducido en siete por la marcha de los compañeros, aseguran que existe una «sobrecarga» por cuanto han de realizar un mayor número de guardias, el máximo ahora mismo de 40. Eso supone que han de movilizarse en comarcas que no son las habituales y por lo tanto desconocen el territorio, lo que complica el tomar decisiones en caso de un incendio, tanto por el riesgo que puede suponer como por la responsabilidad que acarrea.

Desde el PSOE señalan que el operativo del Infocal de incendios forestales sigue sin estar completo a pesar de que las olas de calor se suceden en las últimas semanas. «Es un auténtico despropósito por parte de la Junta de Castilla y León y un desastre en la organización del operativo», denuncian los socialistas, que ha pusieron de manifiesto el problema en el arranque de la campaña.

Sostiene el PSOE que la falta de personal es un problema que se está enquistando desde las últimas campañas de extinción y en este 2025 se está agudizando de una manera preocupante. «No hay bolsas de empleo para cubrir las plazas vacantes lo que ha derivado que se hagan mediante las personas sin empleo inscritas en las oficinas públicas que son formadas con un curso on line de siete horas, que no puede suplir a una formación completa para conocer cómo intervenir en caso de incendio y, el posterior examen teórico y práctico donde demostrar los conocimientos». La secretaria de Transición Ecológica del PSOE de Soria, Yolanda Santos, señala, «no es serio ni seguro. Esto no es sólo una negligencia, es una irresponsabilidad».

Para la socialista, «estamos hablando de un territorio disperso, envejecido y en riesgo de despoblación. Quitar personal de las torretas no solo es poner en riesgo nuestros montes, es también abandonar al mundo rural. La propia Junta de Castilla y León, en su Decreto Ley 2-2023, dice que el operativo debe ser estable y permanente todo el año. Pues bien, eliminar puestos de vigilancia va en contra de ese principio, va en contra de su propia ley».

En ese sentido, desde el PSOE exigen a la Junta de Castilla y León que actúe ya, «que publique los datos reales del operativo en Soria, que cubra todas las plazas vacantes, que mantenga abiertas todas las torretas y que deje de sustituir empleo de calidad por parches precarios. Necesitamos inversión real, compromiso real».