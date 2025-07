Riffs y decibelios en la Chata: las fotos de la primera jornada del Soria Rock

Publicado por Gonzalo Monteseguro / J. A. U. Soria Creado: Actualizado:

La primera jornada del Soria Rock hizo las delicias de los amantes de los riffs y los decibelios. Rock y punk reivindicativo, letras con un trasfondo social, que comenzó con las actuaciones de Machete en Boca y Trashtucada y continuó el plato fuerte de Reincidentes y Boikot. Ambos grupos tocaron algo de los más amplio de su repertorio, desde lo más clásico a los más nuevo. Uno de los momentos álgidos, para aumentar más la temperatura de la magnífica noche soriana, llegó cuando los integrantes de ambos grupos, 'los hermanos', cantaron juntos en el escenario. En la cita más de 500 seguidores y amantes del metal, desde veteranos a, y esto es lo mejor, nuevas, muy nuevas generaciones. Dicen que el rock está muerto, lo llevan diciendo muchos años pero no lo terminan de matar. El Soria Rock continúa este sábado con Grupo Soriano, Non Gratta y un tributo a Marea y Extremo Duro. 'No, no puedes dejar el rock', larga vida al rock and roll!!!