El Procurador insta al Ayuntamiento de Soria a que valore si Rota es una zona saturada

Los ruidos, el vandalismo y las molestias a los vecinos de Rota llegan al Procurador del Común. La institución que vela por los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones defiende medidas drásticas para atajar los agobios vecinales y la solución más práctica pasa por poner límites a la actividad de los establecimientos. En este sentido, insta al Consistorio de Soria a valorar si procede iniciar los trámites para declarar Rota de Calatañazor como zona acústicamente saturada. La figura consta en la Ley del Ruido de Castilla y León. «Esta declaración tendría una serie de consecuencias que podrían, a juicio de esta Defensoría, [ser] muy beneficiosas para garantizar el goce de los derechos de los vecinos», señala la resolución.

La actuación del Procurador se pone en marcha debido a la queja de los residentes, concretamente por «las molestias que causan durante las noches la aglomeración de clientes de varios establecimientos hosteleros». Se consume alcohol en la calle las noches de los jueves, viernes y sábados, además de en festivos, y esto desemboca en ruidos y vandalismo. Los reclamantes se dirigieron en su día al Consistorio mediante un escrito en que se «solicitaba la intervención de esa Corporación para que los agentes de la autoridad lleven a cabo las labores de vigilancia precisas y hagan cumplir lo previsto en la Ordenanza municipal vigente, sancionando así a los clientes y responsables de los establecimientos hosteleros».

En su indagación y resolución, el Procurador va mucho más allá, pues si bien aboga por mayor control y sanción también defiende la zona saturada como remedio más potente frente al padecimiento de los vecinos. Según la Ley del Ruido, «en las zonas acústicamente saturadas se podrán adoptar todas o algunas de las siguientes medidas: a) No otorgar nuevas licencias a actividades potencialmente ruidosas. b) No permitir la modificación o ampliación de actividades, salvo que lleven aparejadas la disminución de los valores de inmisión. c) Limitar el horario de funcionamiento de las actividades y establecimientos existentes. d) Imponer a las actividades que se desarrollan en la zona y a los establecimientos existentes en la misma, las medidas correctoras necesarias. e) Imponer normas más restrictivas al funcionamiento de nuevas actividades». Toda una batería de opciones para garantizar unos derechos que tienen su entronque constitucional.

Y es que «la contaminación acústica y otros efectos nocivos generados por la acumulación de los locales de ocio nocturno en una zona urbana (como es el caso de la calle Rota de Calatañazor en la ciudad de Soria, calificada como ‘la zona de discobares’ en el informe remitido por el Ayuntamiento) constituye un relevante problema ambiental que puede llegar a vulnerar derechos constitucionales de los ciudadanos directamente afectados (integridad física, intimidad personal y familiar, derecho a un medio ambiente adecuado o derecho a una vivienda digna), puesto que la tranquilidad de los vecinos es un bien jurídico que merece la máxima protección». Es lo que defiende, por ejemplo, el Tribunal Supremo.

Además de la zona saturada el Procurador propone otras ‘medidas de choque’. Insta por ello a intensificar «las labores de vigilancia e inspección precisas por los agentes de la Policía Municipal de Soria con el fin de minimizar las molestias y los daños sufridos por los vecinos como consecuencia de la aglomeración de público durante las noches de los jueves y de los fines de semana en el entorno de la Calle Rota de Calatañazor». Esto, teniendo en cuenta la Ordenanza en materia de drogodependencias. La norma impide «bajo la responsabilidad de los titulares de los establecimientos, la venta, suministro o despacho de bebidas alcohólicas a través de mostradores, huecos o ventanas a personas situadas en la vía pública». También obliga a los establecimientos a no permitir que «los consumidores saquen bebidas alcohólicas de dichos establecimientos a la vía pública para su consumo, cuando no dispongan los mismos de una terraza o velador debidamente autorizado».

En un tercer punto el Procurador insta a que «los agentes de la autoridad formulen las denuncias pertinentes tanto a aquellas personas que consuman bebidas alcohólicas en dicha vía pública, como a los establecimientos de ocio que las dispensen, con el fin de que se tramiten los oportunos expedientes sancionadores».

Rota de Calatañazor acumula un buen número de sucesos. Según los datos remitidos por el Consistorio al Procurador, en 2023 la Policía Nacional registró 17 denuncias en esta zona y 115 incidencias. Entre ellas, seis peleas, 18 por ruidos y cinco por horario de cierre. El Consistorio se muestra consciente del problema y refiere a la institución que en las noches de los jueves, viernes, sábados y festivos hay un grupo de refuerzo nocturno, aparte de la patrulla del turno de noche. También se han incorporado 10 nuevos agentes. «En ocasiones» hay presencia conjunta de la Policía Nacional a la h ora de cierre.