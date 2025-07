El Gobierno subvencionará hasta diciembre el kit para acceder a la banda ancha por satélite

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno subvencionará los equipos para acceder a la banda ancha a través de satélite hasta el próximo mes de diciembre, gracias al Programa Único Demanda Rural-Conéctate35, una iniciativa impulsada por propio Ejecutivo central para garantizar el acceso universal a internet de alta velocidad en todo el territorio, incluidas las zonas más remotas de la que se ocupa Hispasat, adjudicataria de este modelo de conectividad satelital. Así lo recordó el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el gerente de Proyectos Singulares de Hispasat, Miguel Ángel García Argüelles, quien insistió en que con este programa “se elimina la brecha digital en el entorno rural, dado que el acceso a internet está garantizado al 100% de la población y al 100% del territorio”.

Latorre señaló que “el programa Conéctate35 supone una apuesta decidida por hacer efectivo el derecho a la conectividad, incluso en aquellos lugares donde hasta ahora era técnicamente complejo o económicamente inviable garantizarlo”. Y es que la mayoría de estas conexiones corresponden a viviendas familiares, aunque también hay pequeños negocios y establecimientos rurales beneficiados. El problema es el acceso a los posibles clientes, por la diseminación de la población. El subdelegado recordó que han informado en varias ocasiones a los ayuntamientos para que a su vez trasladen el programa a los vecinos.

Cabe recordar que Conéctate35 es una solución de conexión inmediata y asequible, basada en tecnología satelital de última generación, con cobertura total en toda España. “Este modelo subvencionado por el Gobierno garantiza que ningún hogar o actividad económica quede atrás por razones geográficas. Es una política de justicia territorial que se traduce en igualdad real de oportunidades”, subrayó el subdelegado.

El programa, vigente hasta diciembre de 2027, contempla una tarifa plana de 35 euros al mes (IVA incluido), que da acceso a una velocidad de 200 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida, con 150 GB mensuales priorizados y sin interrupciones del servicio una vez superado ese límite. Pero hay que insistir en que el Gobierno ofrece una ayuda directa de hasta 600 euros sólo a las altas tramitadas hasta diciembre de este año, una cantidad que permite cubrir los costes de instalación, antena satélite y equipamiento en el interior del hogar, lo que elimina una de las principales barreras de entrada para hogares con menos recursos.

“El usuario no tiene que realizar ningún trámite para acceder a la ayuda, sino que se ocupa de todo la empresa operadora a la que encargue la instalación”, añadió García Argüelles.

La instalación del sistema es sencilla y está garantizada por personal cualificado, perteneciente a operadoras autorizadas que colaboran en el programa. El kit incluye una antena parabólica, cableado y módem satelital, con conexión Wi-Fi y puertos LAN, todo lo necesario para proporcionar un acceso completo y funcional a internet. “Es una solución adaptada tanto a hogares como a explotaciones agroganaderas o alojamientos rurales, que pueden así digitalizarse y competir en igualdad de condiciones, así como para quienes precisen teletrabajar”, destacó el responsable de Hispasat.

El programa Conéctate35 forma parte del Plan UNICO (Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU. En este marco, el Gobierno ha definido como zonas elegibles aquellas en las que no se garantiza un servicio de 50 Mbps por otras vías. Se ha habilitado para ello un mapa oficial con 57.945 referencias catastrales solo en la provincia de Soria. No obstante, existe un procedimiento especial para gestionar discrepancias y permitir el acceso a quienes, sin estar inicialmente contemplados, no tienen alternativa real de conexión.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha puesto en valor el impacto social y económico del programa, especialmente en una provincia como Soria, donde buena parte del territorio se enmarca en la categoría de zonas escasamente pobladas. “Con esta medida, el Gobierno de España no solo lleva ya internet a nuestros pueblos, sino que impulsa la permanencia de la población, la modernización del tejido económico local y la prestación de servicios públicos esenciales en condiciones de calidad”, recalcó Latorre.

En el portal oficial del programa, www.conectate35.es, los ciudadanos pueden consultar si su ubicación es elegible, comparar operadores y tramitar directamente la solicitud. En Soria, ocho operadores minoristas ya se han adherido al sistema. Se garantiza así una oferta plural y personalizada.

En palabras del gerente de Proyectos Singulares de Hispasat, “la conectividad vía satélite ha alcanzado un grado de desarrollo que permite ofrecer soluciones estables, rápidas y competitivas. Ya no se trata de una alternativa provisional, sino de una tecnología madura, ideal para territorios donde el despliegue de fibra óptica o 5G resulta lento o costoso”.

El subdelegado finalizó destacando que “la digitalización no puede ser un privilegio urbano, sino un derecho ciudadano en todo el territorio nacional. La conectividad es hoy tan esencial como el acceso a la energía, y este Gobierno está demostrando con hechos su compromiso con la igualdad, el reto demográfico y la cohesión territorial”.