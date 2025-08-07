La Guardia Civil de Soria investiga a dos conductores por negarse a realizar la prueba de drogas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a dos conductores por negarse a realizar la prueba de drogas, lo cual constituye un delito contra la seguridad vial, tal y como ha informado este jueves la Subdelegación del Gobierno de Soria a través de una nota de prensa.

El primero de los sucesos ocurrió a las 10.30 horas del día 1 de agosto en el punto kilométrico 170,500 de la N-122, término municipal de Villaciervos, cuando varios agentes del Destacamento de Tráfico junto con personal del Equipo de Investigación de Seguridad Vial pertenecientes al Subsector de tráfico de la Guardia Civil de Soria, estaban realizando un control preventivo de alcohol y drogas y proceden a someter a las pruebas al conductor de un turismo, quién se niega a realizar la prueba de drogas.

El segundo hecho tuvo lugar a las 21.40 horas del día 1 de agosto de 2025 en el camino de acceso a la localidad de Fuentestrún desde la carretera SO-630, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana perteneciente a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, procedieron a dar el alto a un turismo y al identificar a su conductor y comprobarlo en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, le consta una pérdida de vigencia del permiso de conducción por sentencia judicial. Posteriormente, se le invita a realizar las pruebas de alcohol y drogas, negándose a realizar ambas.

En ambos casos, el Equipo de Investigación de Seguridad Vial perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, procede a instruir las pertinentes diligencias por un delito al artículo 383 del Código Penal por negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas legalmente establecidas, y, además, en el segundo hecho, se le investiga por un delito al artículo 384 del Código Penal por conducir un vehículo a motor habiendo sido privado del permiso de conducción por sentencia judicial. Ambas diligencias son remitidas al Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 3 de Soria.

Todo conductor está obligado a someterse a las pruebas de alcohol y drogas cuando un agente de tráfico lo requiera. Esta obligación se extiende a conductores de vehículos a motor, ciclomotores, bicicletas y patinetes eléctricos, así como a cualquier usuario de la vía implicado en un accidente o que muestre síntomas de estar bajo la influencia del alcohol o las drogas.

La obligación de someterse a estas pruebas se encuentra regulada por la ley de Tráfico y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación.

El artículo 383 del Código Penal español castiga la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o detección de drogas, cuando un agente de la autoridad lo requiere. Este delito protege la seguridad vial y el principio de autoridad. La pena incluye prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir por un periodo de uno a cuatro años.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.