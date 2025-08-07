Rescate en la Laguna Helada: evacuada una mujer de 69 años lesionada en un tobillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer de 69 años ha sido evacuada en helicóptero desde Urbión tras lesionarse en las inmediaciones de la Laguna Helada. Al parecer se había lesionado en un tobillo. Tras el rescate, con la aeronave sin llegar a tomar tierra y en vuelo estacionario, ha sido trasladada a Covaleda donde esperaba una ambulancia para llevarla al centro de salud.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León ha dirigido en la mañana de este jueves el rescate. La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 12.27 horas en la que se solicitaba asistencia para una mujer que se ha lesionado un tobillo, posiblemente fracturado, tras sufrir una caída a unos 500 metros al norte de la Laguna Helada, en el pico Urbión, en una zona a la que no se puede acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia. Ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

También participaba el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León que sale hacia Covaleda con dos rescatadores, uno de ellos una enfermera. Asimismo, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Soria, y a los Bomberos de Soria.

Ya en la Sierra de Urbión, y tras localizar el lugar en que se encontraba la herida, los rescatadores han descendido a tierra mediante una maniobra con grúa desde el helicóptero que se ha mantenido en vuelo estacionario.

Se ha prestado una primera asistencia a la mujer herida y se ha inmovilizado la extremidad herida con una férula de vacío antes de ser izada al helicóptero, con un triángulo de evacuación junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta el campo de fútbol de Covaleda, donde a la herida le ha recogido una ambulancia de Emergencias Sanitarias para su traslado al centro de salud de la localidad.