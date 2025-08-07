Tremendo susto en el pantano: activan la búsqueda de un desaparecido y estaba en el embarcadero

Buzos en la búsqueda de un desaparecido en el Pantano en una imagen de archivo.Mario Tejedor

Tremendo susto en el embalse de Cuerda del Pozo tras la desaparición, y posterior aparición "sano y salvo", de un hombre de 62 años. Se han llegado a activar los servicios de emergencia, pero ya vuelven a base tras el final feliz.

Un hombre de 62 años había desaparecido tras meterse a nadar con un grupo y los servicios de emergencia trabajaron en su búsqueda. Según trasladó el subdelegado del Gobierno en Soria. Miguel Latorre, a las 20.00 horas se está verificando si ha podido salir por otro punto sin ser visto o se podría tratar de un ahogamiento. Y esta vez salió cara.

El servicio de emergencias 112 había recibido la llamada de alerta a las 18.58 horas de este jueves. En la misma se avisaba de que no se conseguía localizar al hombre, quien había entrado a nadar en la zona de Molinos de Duero. No había salido, al menos a la vista de los alertantes.

Desde el 112 se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias, que ha movilizado a distintos cuerpos y servicios. Así, hay presencia en la zona de la Guardia Civil, del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León y de los Bomberos de Soria, quienes han acudido con una lancha hinchable tipo Zodiac. También se advirtió de forma preventiva al Sacyl.

Por suerte, no hicieron falta. El desaparecido es un muy buen nadador. Tras haberse desorientado decidió seguir nadando y una barca que pasaba por la zona los acabó trasladando al embarcadero, sano y salvo. Un tremendo susto que se queda en eso.