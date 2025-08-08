La Bonoloto riega a Soria con un premio de primera categoría y 370.000 euros

Una de las administraciones de lotería de Soria en una imagen de archivo.MARIO TEJEDOR

La Bonoloto riega a Soria de euros con un premio de primera categoría. En total, deja 370.629,01 euros para el agraciado, que selló su boleto en la administración de Lotería ubicada en el número 7 de Mariano Vicén, en la capital.

Según confirmaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado, fue el único acertante que logró 'clavar' los seis números. Con cinco más el complementario hubo otro acertante en Valencia pero el premio se le quedó en 134.774,19 euros, así que Soria se llevó lo 'mollar'.

La combinación ganadora fue la de los números 38, 31, 32, 01, 26 y 15, con el 29 de complementario y el 5 de reintegro.

Se trata de uno de los mayores premios que deja la Bonoloto en la provincia y también de una de las cuantías más elevadas para un único boleto registradas en los últimos tiempos.