Soria adjudica una venta de madera por más de 370.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Soria dio luz verde a la adjudicación de tres lotes de aprovechamientos forestales de madera en copropiedad con la Mancomunidad de los 150 pueblos por un total de 370.114,78 euros (IVA incluido).

Por otro lado, se aprobaron las Certificaciones n.º 6 y n.º 7 correspondientes a la obra de creación de una laguna urbana, un espacio para polinizadores y un parque deportivo con circuito bici de la ciudad de Soria Proyecto Brera acciones B5, B16 Y B17 a favor de la empresa Euroservicios y Obras Forestales S.A. por un importe de 9.419,86 euros, informa Ical.

Asimismo, se acordó autorizar el deposito provisional de tierras en una parcela municipal en Camino Monte de la Ánimas 3, de Soria a solicitud de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria y del vuelo de dron para las Actuaciones Arqueológicas, en Camino Monte de la Ánimas 3.

Por último, se aprobó el Proyecto Básico y el de Proyecto Ejecución de 1ª fase, de construcción de edificio de 17 viviendas a nombre de Europea de Viviendas Duero Soria SL.