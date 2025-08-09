La BRIF de Lubia lucha contra los incendios forestales en León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La BRIF de Lubia ya se mide a un incendio forestal en León tras ser activada en la mañana de este sábado. La situación en la provincia leonesa a las 19.00 horas es bastante grave, con siete incendios activos de los cuales hay uno controlado, dos aún sin control pero en nivel 0 de Infocal y cuatro en nivel 1.

Precisamente en uno de estos fuegos ya de cierta entidad los bomberos forestales de la BRIF soriana trabajan para frenar el avance. Se trata del de Llanas de Cabrera, al sur de Ponferrada y muy cerca de otro incendio grave y activo en Yeres.

Según apuntan en sus redes sociales tanto la propia BRIF de Lubia como la asociación ATBRIF, la activación se ha producido en torno a las 11.00 horas y se ha parado a repostar en la BRIF de Tabuyo, desde donde los helicópteros sorianos también han ayudado a trasladar a profesionales leoneses al incendio.

La BRIF de Lubia se encuentra trabajando en la zona norte del incendio. El fuego, declarado en la noche del viernes, tiene a 33 medios trabajando a las 19.00 horas, seis de ellos aéreos, y se encuentra en una zona elevada del monte.

Intensa actividad para los bomberos forestales sorianos de la BRIF, más aún cuando el viernes por la tarde regresaban los 18 bomberos y dos helicópteros activados para apoyar la extinción del fuego en La Huerce, Guadalajara.