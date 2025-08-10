Más de 33.100 pacientes sorianos no acudieron a una cita médica programada en 2024

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los centros de salud de Castilla y León registraron 23.586.954 citas de Atención Primaria- con el médico de familia, el pediatra o la enfermera- en el año 2024, de las cuales 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó. A esta cifra también hay que sumarle 99.318 personas que no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria y 470 cirugías programadas que no se produjeron porque no se presentó nadie a la intervención. Todo ello suma un total de 852.720 pacientes que no acudieron a su cita.

Estos son los datos que ha facilitado este domingo la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con estadísticas significativas de Soria, en las que se indican el volumen de pacientes que 'pasaron' de asistir a una cita programa.

Nada menos que 33.153 sorianos decidieron dejar plantado al médico y no acudieron a una cita programada en Atención Primaria en el año 2024. El volumen total de citas ascendió a 886.921.

En cuanto a la primera consulta en atención especializada, la cifra es de casi 3.000 sorianos (2.972), los que tomaron la decisión de no presentarse, sobre un total de 44.128 citas.

En cuanto a las cirugías programadas, aquí prácticamente todos pasaron por el quirófano, ya que tan solo 12 de 4.657 decidieron no someterse a la intervención.