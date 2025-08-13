La sangría de oficinas bancarias sigue en Soria y cierra el Santander de Alfonso VIII

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La sangría de sucursales bancarias continúa en la provincia de Soria. La última en echar el cierre ha sido la oficina del Banco Santander en la calle Alfonso VIII que desde el 14 de julio dejó de prestar servicio. Al menos en esta ocasión sólo se ve resentido la atención al público ya que la entidad ha mantenido todo el empleo y los trabajadores han sido trasladados a la central de la calle El Collado, la única que se mantiene abierta en la capital de esta entidad bancaria.

Según informaron desde Comisiones Obreras, todos los trabajadores han sido reubicados en la urbana de El Collado, «como piojos el costura», pero sin que la plantilla sufra un deterioro. Se trata, tal y como indicó el sindicato, de una medida generalizada decidida por Banco Santander, de reducir el número de sus oficinas por ciudad. En el caso de Soria, de las dos existentes a la mitad.

En la sucursal trabajaban ocho empleados que han sido todos recolocados. En la central se han reformado los despachos para hacerlos más pequeños y dar cabida a los recién llegados. Para facilitar la atención a los clientes, se ha habilitado un nuevo cajero automático en la central de El Collado.

Banco Santander informó a principios de año de su plan de reorganización con supresión de sucursales previstos, pero no figuraba la oficina de la calle Alfonso VIII. La noticia del cierre se produjo el pasado mes de junio, para sorpresa de los trabajadores. La siguiente oleada de cierres la anunciará la empresa en septiembre. Desde el sindicato apuntaron que la explicación a la decisión empresarial viene motivada por un aumento de la actividad on line, lo que va en contra de la presencia física en el banco. Algo con lo que discrepan los empleados en provincias como Soria donde la elevada cifra de población envejecida, y poco activa en la banca por internet, hace necesario contar con oficinas que atiendan y resuelvan sus necesidades bancarias.

Según el Anuario Estadístico de la Asociación Española de Banca, AEB, correspondiente a 2024, Banco Santander contaba con seis oficinas en la provincia, dos de ellas en la capital. En el próximo anuario, ya sólo figurará una.

El resto de entidades en la provincia en 2024 son Banco Sabadell, Bankinter, Renta 4 Banco y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el que más oficinas abiertas tiene, en concreto cuatro, dos de ellas en la capital.

Según la AEB, en la provincia había a cierre de 2024 un total de 13 oficinas bancarias, siete de ellas en la ciudad de Soria. Los datos en su serie histórica indican que en la década de los 60 del siglo XX eran 14 las oficinas, que crecieron a 23 en los años 70 y se dispararon hasta las 53 en los 80 para alcanzar el mencionado cenit en los 90 con 66. A partir de ahí comenzó el declive. La reducción dejó la cifra de nuevo en 53 bancos a comienzos del flamante siglo, y bajando. Diez años después eran apenas 37 y tras otra década, ya sólo 18.