Concierto de música sefardí por primera vez en el festival Soria Clásica
El grupo de cámara Sephardica actuará este jueves 14 de agosto en el Espacio Santa Clara
El cuarteto Sephardica ofrecerá este jueves el primer concierto de música sefardí en la programación del festival Soria Clásica. Tendrá lugar a las 20.30 horas en el Espacio Santa Clara y ya se pueden adquirir las entradas.
Según señalaron desde la organización, la mujer tuvo un papel fundamental en la difusión y conservación de la música sefardí, conjunto de canciones tradicionales que han conservado las comunidades de judíos exiliados de la Península Ibérica, a la que llamaban Sepharad.
Lado Oculto
Una ruta cultural para sentir la esencia hebrea
ANA HERNANDO
Se trata de una música con raíz andalusí que se fue transmitiendo de forma oral, absorbiendo con el paso del tiempo diversos estilos musicales según las zonas geográficas donde se fueron asentando los sefardíes por el Mediterráneo: norte de África, los Balcanes, Grecia, Turquía…
Este concierto lleva a escena una selecta recopilación de las músicas más bellas conservadas, interpretadas tal y como se hacía antaño y con instrumentos históricos: adufes, rabeles, laúdes, salterios… Canciones de amor, romances y nanas que se siguen cantando de abuelas a nietos, todavía hoy, desde hace cientos de años.
Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del concierto por 7 euros y de forma online en www.entradas.soria.es
Programa del concierto
1. La morita, trad. Sefardí.
2. Tres hermanicas eran, trad. Sefardí.
3. Fátima, anon andalusí.
4. Garnathi, anon andalusí.
5. Para que quiero yo más vivir, trad sefardí / Emilio Villalba.
6. Cantiga de fuego, trad. Sefardí.
7. La rosa enflorece, trad. Sefardí.
8. Romance de Gerinaldo, anon s.XVI
9. Los guisados de la berenjena, trad. Sefardí
10. Hija mía querida, trad. Sefardí
11. Los caminos de serkedjj, trad. Sefardí
12. No me mordas más habibi, anon andalusí
Intérpretes
Emilio Villalba: dirección musical, laúd, viola medieval, zanfona y salterio, viola de teclas, guitarra medieval.
Sara Marina: Adufe, bendir, riq y darbouka.
Irene Arévalo y Patry Cruz: canto.