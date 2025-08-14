Setas digitales: Soria se pone gafas de realidad virtual para potenciar el turismo micológico

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ultima los detalles para la puesta en marcha de un proyecto innovador que permitirá acercar a los turistas que visiten la ciudad la experiencia micológica y dar un paseo, virtual, por los bosques. Bajo este marco ha cerrado la compra de una decena de dispositivos de realidad virtual que permitirá a los turistas hacer una ‘ruta micológica’ de unos 7 minutos, según explicó la concejala de Turismo del Ayuntamiento, Yolanda Santos. La iniciativa está vinculada al proyecto europeo Mycotour que Soria comparte con otras localidades.

Esta misma semana el Ayuntamiento de Soria ha cerrado la contratación del servicio de desarrollo de la experiencia micoturística de realidad virtual. La inversión es de unos 16.000 euros y los trabajos serán ejecutados por la empresa Xperiencia Virtual S.L. El pliego marca que el desarrollo esté completado en el plazo de un mes por lo que es previsible que ya esté disponible de cara a la próxima campaña micológica cuyo punto álgido se produce en otoño.

Tal y como está explicado, esta iniciativa está vinculada al proyecto Mycotour que Soria comparte con otros territorios en el marco del Plan de Recuperación. El proyecto contempla acciones conjuntas, como una web, y acciones de cada uno de los socios, como es este caso de generar una «experiencia virtual» para acercar el micoturismo a los visitantes de la ciudad.

La concejala de Turismo, Yolanda Santos, explicó las claves del proyecto. «Básicamente, se trata de que cuando alguien que visite la ciudad y se acerque a los centros de turismo –Fielato o la Oficina de Turismo– pueda acercarse a lo que es vivir el bosque para una experiencia micoturística», destacó. En total, Soria contará con 10 equipos de realidad virtual que contarán con «imágenes reales» de bosques sorianos.

El viaje virtual durará unos 7-8 minutos durante los que el turista podrá recibir una ‘clase acelerada’ de «buenas prácticas micológicas, el cuidado del hábitat o el conocimiento de los principales tipos de setas». El objetivo último es «crear la necesidad» de ir a conocer el bosque en persona y se c0mplementa con el resto de información micológica ya existente sobre rutas, gastronomía o experiencias.

Santos destacó que el proyecto Mycotur apuesta de forma decidida por la «sostenibilidad» y la creación de nuevos productos turísticos. La iniciativa de realidad virtual incide en aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para aprovechar el potencial micológico de Soria. Santos avanzó también en que se trabaja para que tanto la web del Mycotour como la propia web de turismo municipal puedan «facilitar» al turista que pueda acceder a permisos de recolección, planificar rutas o disfrutar de experiencias gastronómicas.

MYCOTOUR

El proyecto Mycotour, titulado Vertebración e internacionalización de micoturismo en el medio rural, es una iniciativa financiada por el Ministerio de Industria y Turismo dentro del Programa Experiencias de Turismo España, con fondos europeos Next Generation y un presupuesto global de 1.279.762 euros. Este proyecto, coordinado por la Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón, cuenta con el asesoramiento del European Mycological Institute (EMI) y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). Entre los socios beneficiarios se encuentran el Ayuntamiento de Soria, el Ajuntament de Vic, la Diputación Provincial de Ávila, la Diputación Provincial de Teruel, la Asociación de Parques Micológicos de Aragón (MicoAragón), el Basque Culinary Center (BCC innovation) y e-Spain. «Mycotour aspira a conseguir un entorno de experimentación en el que los usuarios y los productores puedan co-crear innovaciones con un espíritu Living Lab. Su principal objetivo es la creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras adecuadas a las necesidades reales de la sociedad, implicando, tanto a los actores público-privados directamente beneficiarios, como a los usuarios de la experiencia micoturístico».