El próximo tramo de la Ronda en Soria irá de Campofrío a Saavedra

La Ronda del Duero, el largo vial de circunvalación a través de los nuevos sectores, llegará el año próximo a Eduardo Saavedra. No es que vaya a completarse su expansión por completo desde Los Royales, sino que las prioridades vecinales mandan. Con un sector en desarrollo junto a la amplia avenida que forma parte de las antiguas travesías, conviene dar salida a los residentes. Y de ahí que el nuevo tramo no será la prolongación desde la avenida de Europa, sino la conexión con el ‘hipódromo’. La antigua Campofrío (Nueva U-25) se encuentra ultimando dos grandes bloques y la prioridad para el Ayuntamiento es el acceso de los residentes. En los próximos meses se esperan novedades sobre este vial que comienza junto al paseo de Los Royales.

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, centró el próximo tramo de la Ronda entre la antigua Campofrío y el ‘hipódromo’, la rotonda con forma oblonga que ha sido construida a la entrada de la calle Almazán, con motivo de las obras de ‘humanización’ de las travesías. Muñoz refirió que, al igual que en el primer tramo de la Ronda, se trata de dar servicio a los vecinos. El arranque del vial de circunvalación coincidió con las construcciones ya realizadas y aunque los residentes tenían acceso a las viviendas, lo cierto es que también tenían un frente terrizo junto a sus casas. Aquellos eran los terrenos de la Ronda y su inicio se realizó junto a la semirrotonda al lado del paseo de Los Royales en dirección a la avenida de Europa. Con la antigua Campofrío «sucede un poco igual», expuso Muñoz, en referencia a la próxima ocupación de las casas y la necesidad de «dar cobertura» a los vecinos.

El proyecto del nuevo tramo de la Ronda «lo están terminando de perfilar», refirió el portavoz del equipo de Gobierno. A partir de ahí se podrá establecer cuánto costará una ejecución que, en todo caso, parece que desbordará las previsiones del presupuesto. Y es que las cuentas del ejercicio estiman un coste de 150.000 euros, que incluso sin el proyecto ya se estima corto. De ahí que haya que realizar una modificación presupuestaria, con una programación plurianual (dos años), indicó Muñoz.

Entre la terminación del proyecto y los trámites vinculados a la modificación, se estima que la licitación de la obra podrá realizarse en el último trimestre del año.

La ejecución de la Ronda ha venido realizándose por fases, teniendo en cuenta su amplitud. No responde, en todo caso, al modelo original previsto, ya que en el PGOU se diseñó con dos carriles por sentido y la realidad es que se ha hecho con uno. En todo caso, las realizaciones están construidas de tal manera que, en su caso, puedan ensancharse hasta cumplir con el deseo inicial.

El de Campofrío será el quinto tramo de la Ronda del Duero. El anterior entró en servicio en 2023. Son 150 metros que van a parar a un abrupto desnivel. Precisamente, salvar este talud es lo que constituirá el sexto y último tramo, para enlazar con Campofrío. Este salto será considerablemente costoso, ya que será preciso alzar un viaducto. En su momento se estimó el coste en unos dos millones de euros. Será el segundo de los viaductos, después del ya existente junto a la avenida de Europa y el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social. Esta estructura sobre la calle Segovia fue la tercera etapa de la Ronda. Las dos primeras se desarrollaron frente al parque de ‘running’.

Con Campofrío y el viaducto, el vial se tomará un descanso. Y es que de Los Royales al ‘hipódromo’ viene a ser sólo la mitad del vial de circunvalación. El resto del recorrido se interna por lo que ahora son descampados para abrirse paso hasta la rotonda de Copiso, ya en la avenida de Valladolid. Su desarrollo se espera para el medio-largo plazo. Es decir, habrá que esperar a que se desarrollen los sectores ahora ‘en barbecho’ para que la Ronda se reactive. Una vez más, serán las exigencias de dar servicio a los residentes las que reactiven esta avenida.

Un vial que, al menos en su mitad actual puede servir ya de descarga de los nuevos sectores cuando se complete Campofrío y el segundo viaducto. Esta función cobra más sentido con las obras de las travesías y el nuevo diseño más integrado en la trama urbana de estos antiguos trayectos de las carreteras nacionales.

Precisamente esta semana las travesías y sus posibles perfeccionamientos han estado en manos de una polémica entre la oposición del grupo municipal popular y el equipo de Gobierno, estimando los primeros un cierto aislamiento de la zona de Los Royales, al haberse suprimido los giros a la izquierda con el bulevar de la avenida de Valladolid. El equipo de Gobierno, considera por su parte que la controversia es parte de una idea antigua del urbanismo, anclada en los años 80, cuando el vehículo a motor constituía la prioridad frente a otro tipo de movilidades.