Peñafiel reivindica en fiestas celeridad para acabar la A-11

Detalle de uno de los globos repartidos por la plataforma A-11 Pasos para reclamar agilidad en la construcción de la A-11, Autovía del Duero.HDS

Peñafiel está en fiestas, pero también de reivindicación. Este viernes, el el tradicional 'Chúndara' de las celebraciones, la plataforma A-11 Pasos repartió globos azules como protesta por la lentitud en la construcción de la Autovía del Duero, cuya conclusión cifran en al menos una década. "Seguimos estando atravesados por una carretera nacional asesina, que lleva 30 años proyectada y a la que, pese a los avances, le quedan al menos 10 años para que sea completada en su totalidad". Cabe recordar que es la principal vía de comunicación entre Soria y Valladolid, centro administrativo de la Comunidad.

Según señaló la plataforma en un comunicado, "a la plataforma A-11 Pasos de Peñafiel le gustaría desaparecer, que no tuviera razón de ser... Pero la experiencia en los dos tramos que previsiblemente se inaugurarán en la primavera del 26 nos demuestra que aún quedan muchos años para ver concluida la ansiada Autovía del Duero, y que al tramo que eliminará el tráfico de la travesía de Peñafiel aún le quedan muchos más para ser una realidad".

Siempre en sus palabras y en relación a los retrasos en los tramos Tudela-Olivares y Olivares-Quintanilla de Arriba "no podemos aplaudir una actuación en la que para ejecutar 35 kilómetros se vayan a tardar 7 años. Más aún, si tenemos en cuenta que para concluir los 40 kilómetros que enlazarán con la A-11 en Castrillo de la Vega, solo la renovación del proyecto tiene un plazo de ejecución de 36 meses. Si a estos 3 años se les suman otros posibles 7 de la ejecución de la obra... hagan ustedes números".

Respecto a la reivindicación en las fiestas "con esta acción queremos recordar que la Autovía del Duero sigue siendo una prioridad cada vez más acuciante, y que no podemos permitirnos el lujo de que pasen 10 años para ver completado el tramo que falta. La travesía de Peñafiel cuando en la primavera del 26 se pongan en servicio los tramos hasta Quintanilla de Arriba se va a convertir en una auténtica pesadilla".

"Con voluntad política es posible acortar los plazos", concluyen. "De hecho, el contrato de renovación del proyecto del tramo entre Quintanilla de Arriba y Castrillo de la Vega podría actualizarse en 24 meses pero Transportes a optado por alargar los plazos por cuestiones presupuestarias... ¡Otra vez la voluntad política queda en entredicho!".