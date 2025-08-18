El Pantano afronta la segunda mitad de agosto al 74%, 12 puntos más que en 2024

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

'El Pantano' sigue perdiendo agua, pero sus valores invitan a la tranquilidad. Por encima del 74% para afrontar la segunda mitad de agosto, se mantiene 12 puntos por encima del dato de hace un año, cuando no hubo problemas de carestía, lo que hace presuponer que en 2025 y al menos a medio plazo tampoco se producirán.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 185,117 hectómetros cúbicos de agua, el 74,41% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 189,957 hectómetros cúbicos, el 76,36%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 155,124 hectómetros cúbicos de agua, el 62,35% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -4,840 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante la pasada semana en la zona del embalse han alcanzado los 2,50 litros por metro cuadrado.