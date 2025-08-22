Raúl Incertis: «Hay cerca de 20.000 huérfanos en Gaza, amputados para siempre en su alma»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Hay muchos tipos de resistencias. La de los gazatíes es «no violenta, admirable. No gastan tiempo en odiar a nadie. Tienen que estar todo el día cuidando de los hijos, buscando comida. No está en su ADN gastar tiempo odiando, insultando, deshumanizando. Ellos no quieren la limpieza étnica como el 80% de los israelíes quieren la suya», señala, desde la localidad valenciana de Requena Raúl Incertis, a cuyo hospital regresó después de «una guardia» de cuatro meses en el centro hospitalario de Jan Junis, en la franja de Gaza. Allí estuvo de abril a julio y vio y trató de curar atrocidades. «Constantemente pacientes mutilados, muchos niños con perforaciones de abdomen, de tórax, fracturas abiertas de cabeza por impacto de metralla, por aplastamiento, amputaciones traumáticas, quemados, muchos disparos, sobre todo a partir de la apertura de la fundación humanitaria de Gaza, la entidad que abrió Estados Unidos con Israel para repartir la ayuda humanitaria, en la que los gazatíes son disparados a propósito, con intencionalidad». Así de cruda es la realidad en la franja, y a pesar de todo resisten.

El médico de urgencias y anestesista, descendiente de sorianos, su abuela de Cubillos, su padre de Soria, recogerá mañana 23 de agosto, el premio Espíritu Numantino que le entrega la organización de la Vulcanalia, el Ayuntamiento de Soria y la asociación Tierraquemada. Destaca que «los verdaderos numantinos son los gazatíes que siguen resistiendo". Por eso este premio «es para ellos», especialmente para sus compañeros de fatigas en el hospital, «que llevan 22 meses trabajando bajo circunstancias muy difíciles». «Me alegré cuando me avisaron del premio porque a ellos todo lo que sea que implique un reconocimiento externo o una visibilización acerca de su situación es algo que les gusta», recalca.

Un «genocidio» que ya ha dejado cerca de 20.000 huérfanos de los dos padres, 30.000 que ha perdido a uno de ellos. «Niños que, estén heridos o no, están ya amputados para siempre en su alma», lamenta y pone el foco en el estrés postraumático infantil, mientras trata de luchar contra todo ello. Lo hizo sobre el terreno, durmiendo en el propio hospital y con jornadas que enlazaban un día con otro, y ahora contando lo que ocurre y lo que vivió. «El hospital era una casa de los horrores, con padres llorando retorcidos de dolor en el suelo».

Como médicos extranjeros que acuden con una ONG, son observadores internacionales y reportan lo que ven. Incertis lo sigue haciendo, aunque eso le cierre las puertas para volver. «Israel veta a los médicos que salen fuera por el simple motivo de dar entrevistas», explica y añade: «Yo tengo la sensación de que no voy a volver, pero no porque no quiera sino porque no me dejen». Y es que el Gobierno israelí trata de impedir por todos los medios que se cuente lo que está ocurriendo allí. «Lo que no quiere es que los que están fuera sean informados por los que están dentro», traslada este médico anestesista que ahora tiene que «descansar la mente», pero en tres o cuatro meses se planteará el regreso.

Incertis dejó allí buenos amigos con los que se comunica por whatsapp. «Cuando les escribo les deseo que se sientan protegidos, que tengan un día suficientemente bueno. No les deseo un buen día porque no tiene sentido». Cuenta cómo le recibieron, «con los brazos abiertos». «Los trabajadores del hospital agradecen muchísimo la presencia de personal extranjero y lo valoran. Son de una gran hospitalidad. Entre ellos no se quejan, porque todos lo están pasando mal, pero con los extranjeros se abren, confían en ti. Te cuentan cómo era su vida antes, quiénes eran sus hijos que han muerto, te enseñan fotos en el móvil de cómo eran sus casas, de cómo eran ellos, porque antes pesaban 25 y 30 kilos más».

Incertis cuenta que sus compañeros son sanitarios y víctimas a la vez, pero aguantan, y por eso quiere que el premio Espíritu Numantino sea para ellos. «Todos han perdido a familiares de primer y segundo grado, sus casas, a las que nunca van a volver. Pasan mucha hambre, tienen que trabajar no solo en el hospital, sino también buscando harina, trocitos de leña, porque no hay electricidad, ni gas, buscando agua para sus hijos. A pesar de ello, van al hospital a trabajar y van con un espíritu de una catadura moral muy alta, porque no se quejan nunca del trabajo. A veces están 24 horas sin dormir, porque no paran de llegar pacientes. Y no los verás quejarse ni poner mala cara nunca».

Señala que están bien informados, porque tienen acceso a internet, Instagram, TikTok y leen la prensa. «Israel necesita internet para poder bombardearles». «Se alegrarán de saber que me han dado un premio, que les han dado un premio a ellos».

Era la segunda vez que este médico anestesista, nacido en Madrid pero residente en Requena, acudía a Gaza, aunque la primera ni le dio tiempo a ejercer como facultativo. Llegó un 2 de octubre de 2023 y el ataque de Hamas y la consiguiente respuesta israelí se produjo el 7. El 1 de noviembre salía de la franja entre los primeros españoles evacuados.

El hospital Nasser de Jan Junis es actualmente el que está sometido a mayor presión por pacientes heridos de guerra en el mundo. Dispone de 270 camas y tiene más de 700 pacientes, atendiendo a una población aproximada de un millón de personas, «es una locura».

Cuando regresó el pasado mes de julio a España, a su trabajo habitual en el hospital de Requena, ya estaba muy cansado, «muy poca energía». Con jornadas interminables, el tiempo fue pasando factura , y vivir en el hospital no ayuda. «No desconectas, y el tipo de pacientes, muchos de ellos son mujeres y niños... El hospital fue atacado seis veces mientras yo estuve allí. Los bombardeos son constantes, el edificio tiembla cada noche 10 ó 15 veces», resume de una experiencia vital.

Lo que le cuentan desde allí es que «la situación está más o menos igual, pero que va a empeorar mucho en la ciudad de Gaza», por la decisión de Israel de tomarla.

Sobre cómo ayudar destaca que la responsabilidad es de los gobernantes de la Unión Europea y Estados Unidos, «que le venden armas a Israel. Hay muchísimos intereses derivados de la recepción y venta de armas, es todo una cuestión económica, pero la sociedad tiene que sacarles los colores». Y en ese sentido, pide a la sociedad civil de Soria «que también resista para buscar las formas de poder denunciar que lo que está ocurriendo es un genocidio». Se refiere a manifestaciones, a escribir a las sociedades profesionales para que se posicionen, por supuesto a los representantes políticos, «para que no se trate como una cuestión de ideología», y aboga por el boicot de productos israelíes, incidiendo en que es un conflicto económico.