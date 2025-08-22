La SSPA recuerda la necesidad de actuar contra el abandono de las zonas rurales en la lucha frente a los incendios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) – fundada por FOES Soria, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel- lamenta profundamente los incendios que en los últimos días están afectando a distintas zonas rurales de España. "Queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a los empresarios, autónomos y ciudadanos que están sufriendo directamente las consecuencias de esta catástrofe, con el deseo de que la situación pueda solventarse cuanto antes", señalan desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

Recalcan que estos incendios ponen de manifiesto una raíz común que vienen denunciando desde hace años: el abandono de las zonas rurales y el avance de la despoblación. Indican que a pesar de los diferentes planes teóricos sobre reto demográfico, desde las zonas despobladas no se percibe en absoluto que se estén aplicando medidas prácticas y eficaces para que estos territorios resulten atractivos para nuevos pobladores. "Son zonas con enormes posibilidades, pero también con carencias muy graves que siguen sin resolverse: falta de vivienda asequible, insuficiencia de infraestructuras, ausencia de servicios básicos y una normativa que no se adapta a la realidad social y empresarial del medio rural", lamentan al tiempo que piden soluciones.

Además, manifiestan que estos territorios no solo son espacios productivos, sino también zonas de esparcimiento para la población, grandes sumideros de carbono y áreas con un valor ambiental incalculable. Insisten en que si no se cuidan y se gestionan adecuadamente, no podrán ser disfrutados ni por quienes viven en ellos ni por los visitantes que contribuyen a dinamizar su economía.

Desde la Red SSPA insistimos en la urgencia de implementar políticas diferenciales y efectivas, como la fiscalidad adaptada a las zonas escasamente pobladas, la mejora en infraestructuras y servicios públicos, y el impulso a la innovación y al emprendimiento rural. Asegura la Red SSPA que solo así será posible revertir la despoblación, atraer nuevos habitantes y garantizar que territorios como los que hoy sufren los incendios, puedan convertirse en lugares de futuro.

"La crisis actual demuestra, una vez más, que luchar contra la despoblación no es una cuestión solo demográfica, sino también ambiental, económica y social. La prevención de tragedias como los incendios pasa necesariamente por revitalizar el medio rural y dotarlo de oportunidades", afirman desde FOES, matizando que "eventos como estos incendios deberían hacernos repensar la necesidad de cuidar el medio rural en un sentido mucho más amplio, entendiendo que la falta de población hace a estas zonas mucho más vulnerables frente a catástrofes como los incendios, y recordándonos que es imprescindible incidir en la causa real del problema: la despoblación y el abandono creciente del medio rural".