La Cámara de Soria impulsa la creación de 50 empresas con el ‘España Emprende’

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria continúa su compromiso con las personas emprendedoras a través del programa ‘España Emprende’ en el que participa desde 2023, y gracias al que ha atendido en este tiempo a 324 personas y ha contribuido a la creación de 50 empresas en la provincia. Solo en lo que va de 2025, la Cámara ha asesorado ya a 50 emprendedores y se han constituido siete nuevas empresas, consolidando así el impacto positivo del programa en el tejido empresarial soriano.

El programa ‘España Emprende’, financiado por el Fondo Social Europeo, está dirigido a personas emprendedoras y empresarios que tengan una idea o proyecto de negocio o que quieran modernizar o ampliar su empresa. Su objetivo es acompañar, asesorar y formar a quienes deseen emprender para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de sus iniciativas y a nuevos empresarios que necesitan apoyo en la modernización o ampliación de su negocio ya creado.

Impulsado por la Cámara de Comercio de España y en el que participa la entidad cameral de Soria desde el año 2023, ‘España Emprende’ va dirigido a potenciar el emprendimiento y la actividad empresarial del país a través de la red territorial de las Cámaras de Comercio mediante la creación y consolidación de empresas. Para ello, ofrece información, asesoramiento y apoyo en las distintas fases de la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Es uno de los servicios de la Cámara de Soria que complementa el trabajo que se realiza en la Ventanilla Única Empresarial y el Semillero de Empresas, entre otros.

Así, en estos dos años ha atendido a 324 personas y ha contribuido a la creación de 50 empresas en la provincia.; sólo en lo que va de 2025 han recibido asesoramiento 50 personas y se han constituido 7 nuevas empresas. Además, en el ámbito de la formación, ‘España Emprende’ ha permitido capacitar a 48 personas desde su puesta en marcha, de las cuales 18 han participado en lo que va de 2025.

Dentro de las actividades previstas, la Cámara organiza el próximo 27 de agosto la jornada online ‘Conciliación para emprendedores’, en colaboración con Concilia2. Con una duración de 1 hora y 30 minutos (de 8.30 a 10.00 horas), la sesión tiene como objetivo sensibilizar a las personas emprendedoras sobre la importancia de integrar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en sus proyectos empresariales, ofreciendo recursos, herramientas y marcos normativos para lograr un emprendimiento sostenible e igualitario.

Está dirigida a emprendedores, autónomos, responsables de pequeñas empresas y personas desempleadas interesadas en el autoempleo.

Además, la Cámara tiene previsto celebrar otros dos nuevos cursos gratuitos dentro del programa, uno de ‘Emprendimiento: 'Análisis de datos con Excel y Power BI’, que tendrá lugar del 23 de septiembre al 27 de noviembre, los martes y jueves de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas con una duración de 60 horas.

Y un segundo curso, también de 60 horas, del 24 septiembre al 3 de diciembre sobre ‘Herramientas empresariales: Creación web con WordPress, tienda online y marketing digital’. Será los lunes y miércoles de 10.00 a 13.00 horas.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo programasformacion@camarasoria.com, en el teléfono 975 213944 o mediante los formularios disponibles en la Agenda de la web de la Cámara: www.camarasoria.com.