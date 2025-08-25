Soria cobra hasta ahora 8,4 millones de los daños por pedrisco

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Los agricultores sorianos han recibido ya 8,4 millones de euros en indemnizaciones por los daños de pedrisco principalmente, lo que supone el 84% del total cuantificado por Agroseguro, que una vez cerrada la tasación en la provincia, supera los 10 millones, y con 81.000 hectáreas registra un récord de parcelas arrasadas por fenómenos tormentosos y probablemente se quedará como uno de los mayores de la historia. No será un año récord de superficie total siniestrada porque los ejercicios de sequía de 2017, 2022, 2023 están muy por encima, llegando incluso a las 250.000 hectáreas siniestradas, pero da buena muestra de la grave presencia del pedrisco en Soria desde principios de mayo hasta julio.

Es además la tercera provincia del país que más cuantía ha recibido, por detrás de Burgos, donde Agroseguro ya ha abonado alrededor de 11 millones de euros a productores de cultivos herbáceos, a su vez el 82 % de la estimación total de sus daños, y de Zaragoza, donde la indemnización abonada es de casi 15 millones, lo cual supone el 93% del cálculo total previsto para la provincia vecina.

En Zaragoza los cultivos herbáceos acumulan más de 103.600 hectáreas afectadas, de las que más de 94.300 fueron responsabilidad de la actividad tormentosa.Y a su vez Burgos es la provincia más afectada de Castilla y León debido a la intensidad tormentosa registrada durante este año. Con datos hasta el 31 de julio la superficie afectada por estos fenómenos en Burgos ascendía a más de 86.500 de las cuales 81.600 aproximadamente correspondieron a cultivos herbáceos. Y en segundo lugar, Soria con sus 81.000 hectáreas arrasadas por el pedrisco.

La Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) comenzó la última semana de julio con los pagos al campo soriano por los siniestros declarados en los herbáceos en la provincia, y entonces abonó 6,11 millones de euros. Para entonces los agricultores de Castilla y León ya habían ido percibiendo varias partidas, pero para Soria todavía no se había efectuado ningún pago al ser una de las provincias más tardías para el cereal. Así, en menos de un mes prácticamente ha ‘saldado cuentas’ del total de la indemnización, lo que demuestra la agilidad de su sistema para no perjudicar al agricultor.

Cabe recordar que son 81.000 hectáreas declaradas con siniestro en Soria, más del 97% a causa de los fenómenos tormentosos, una elevada siniestralidad, sobre todo por un pedrisco que además en una cuarta parte de esta superficie se ha cebado en varias ocasiones. Y es que hay 13.357 hectáreas cuyos productores han abierto expedientes más de una vez. El pedrisco empezó muy pronto, a primeros de mayo, y cayó sobre plantas sin espigar, después además de una primavera muy lluviosa que no dejó trabajar en las fincas desde marzo para el abonado de cobertura, de modo que en muchas parcelas no se pudo aplicar.

Es cinco veces más de la superficie afectada por las tormentas de hace diez años, con 16.897 hectáreas. El año de menos riesgo fue 2022 con apenas 3.502 hectáreas arrasadas. Después de 2025 le siguen 2023 y 2021 en el ‘podio’ de los peores años, con 56.804 y 55.718 hectáreas, respectivamente.

El año pasado también fue el pedrisco el riesgo que más daños causó, pero la superficie afectada se quedó en 19.000 hectáreas. Después, sequía, con más de 3.200 hectáreas afectadas; y helada superó las 2.800 hectáreas reclamadas. Además, también el año pasado se registraron daños por no nascencia con casi 1.900 hectáreas dañadas. La estimación de indemnizaciones alcanzó los 5 millones de euros. Nada que ver con los más de 45 millones de euros con los que cerró la provincia de Soria en 2023, la mayor parte, casi 40 millones, debido a la sequía generalizada que sufrió el campo. y que afectó fundamentalmente a los cultivos herbáceos.

Cabe recordar que para esta temporada se han suscrito 4.541 pólizas que dan cobertura a 249.858 hectáreas, lo que supone un 4,5% más que en la anterior campaña, y se han asegurado 837.039 toneladas, de modo que ha experimentado un aumento del 19%.

El principal grupo de cultivo en la provincia es el cereal de invierno, que copa el mayor número de pólizas, 4.137, con un capital asegurado de 153,97 millones de euros. Esto supone el 91% del total, lo que da una idea de la importancia de la producción en Soria por su presencia mayoritaria. El resto se reparte entre oleaginosas, leguminosas y alguna póliza de cereal de primavera.

Lo cierto es que el aseguramiento de cereal de invierno ha marcado cifras muy positivas. La superficie asegurada de cereal de invierno en el caso de Soria suma 194.507 hectáreas en la campaña actual, un 15% más que en la anterior (168.386 hectáreas). De ese total asegurado, un 95% (casi 186.000 hectáreas) se han registrado en los módulos de otoño, los que incluyen las coberturas más completas. El resto, se han protegido en las opciones de aseguramiento primaveral y que entre otros riesgos incluyen los daños por pedrisco. La producción asegurada también marcó un crecimiento importante, con 762.679 toneladas (un 24% más que en la campaña anterior, 611.650 toneladas).