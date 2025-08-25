El Enclave de Agua de Soria podrá verse en TVE el 4 y 5 de septiembre

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Festival Enclave de Agua de Soria podrá volver a verse, en esta ocasión sentado en el sillón de casa, si se desea. Será en las madrugadas del 4 y 5 de septiembre en La 2 de RTVE, la televisión pública, según confirmó desde la organización Víctor Frutos, director del festival.

Durante los dos programas que emitirá La 2 se podrá disfrutar de nuevo de los conciertos del Enclave de Agua de la edición del pasado 24 al 26 de julio en la que se escucharon grandes voces como O'Funkillo, Ida Nielsen, Fantastic Negrito, Martha High, Vanessa Collier, entre otros.

El horario todavía está por confirmar, pendiente de la parrilla televisiva de esos días, pero los festivales que se están emitiendo comienzan entre las 2.20 y las 2.35 horas, por lo que en la madrugada del 3 al 4 y en la del 4 al 5 los enclaveros tendrán la oportunidad de disfrutar una vez más de los conciertos que tratan de abordar todas las ramas de la música negra.

Durante el desarrollo del festival, a la videorealización para llevar en directo a la pantalla grande el espectáculo, se sumó la destinada a la televisión pública con evidente despliegue de medios.

La pasada edición fue de récord. La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, trasladó un positivo balance tras su finalización con cerca de 30.000 personas participantes a lo largo de los distintos espectáculos desde el jueves, tanto en márgenes del Duero como en la ciudad con los conciertos vermut. “El éxito de esta cita nos reafirma en que la cultura no es un complemento. Se trata de una política pública esencial, que la entendemos como bien común y derecho de la ciudadanía, como un motor de transformación social, de convivencia democrática y de desarrollo sostenible para nuestro territorio”, recalcó.